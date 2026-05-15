Нова трафостаница у насељу Дебељаци

АТВ
15.05.2026 17:44

Дебељаци Електрокрајина трафостаница
Фото: Srna

Бањалучко предузеће "Електрокрајина" пустило је данас у рад нову трафостаницу у насељу Дебељаци која ће допринијети стабилнијој и поузданијој испоруци електричне енергије за већи дио тамошњих потрошача.

"Електрокрајина" је саопштила да је све урађено ради растерећења електро-мреже и квалитетнијег напајања више стотина домаћинстава у Дебељацима, преноси Срна.

Из овог предузећа наводе да ће у предстојећем периоду појачати обнову и реконструкцију електродистрибутивне мреже, те ће у унапређење квалитета испоруке струје улагати на подручјима Крупе на Уни и Новог Града на западу, до Прњавора и дијела општине Станари на истоку, те Купреса.

