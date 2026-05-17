У Јаворанима откривено и освештано спомен-обиљежје погинулим борцима

АТВ
17.05.2026 14:34

У Јаворанима, општина Кнежево, данас је откривено и освештано спомен-обиљежје са именима 36 погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата.

Споменик је открио начелник општине Кнежево, Горан Боројевић док су вијенце положили представници општине Кнежево, Општинска борачка организација Кнежево, Мјесна борачка организација Јаворани, породице погинулих бораца и представници Града Бања Лука.

Освећење споменика служио је јаворански парох отац Александар Шпањић.

Поред породица погинулих бораца присутни су данас били мјештани Јаворана, демобилисани борци, руковоство општине Кнежева и људи добре воље који поштују хероје ове мјесне заједнице, навели су испред општине Кнежево.

„Данас смо се овдје у Јаворанима окупили на овом светом мјесту и освјештали ово свето знамење и одали тужну пошту и помен на наше хероје који су дали своје животе за стварање Републике Српске. Њихова жртва не смије да се заборави јер су све што су имали дали за слободу српског народа, а то је живот свој, најсвјетлије што су имали“, рекао је предсједник Борачке организације Кнежево, Мирко Свјетлановић.

Свјетлановић је позвао да се сваке године дође у што већем броју због њих 36. погинулих бораца овог краја јер су то неупитно заслужили.

"Општина Кнежево сносила је трошкове обиљежавања помена, док су се за организацију побринули из мјесне заједнице Јаворани", наводе организатори.

