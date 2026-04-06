Приједор: Идејно рјешење за болницу до половине маја

Капитални пројекат реконструкције и доградње додатног објекта улази у прву фазу а здравствена установа овај пројекат дочекује са приходима већим за 32 одсто. На састанку су дефинисани даљи кораци сарадње и именовање тима за реализацију.
Подршка локалне заједнице биће потврђена кроз ребаланс буџета којим су предвиђена додатна средства.
"Оно што се на прву може рећи да ће обавезе града сигурно бити имовинско-правне природе, конкретно приступна саобраћајница за нови објекат који ће бити дограђен у склопу здравствене установе болнице "Др. Младен Стојановић".
Паралелно са грађевинским плановима фокус је стављен на медицинско особље и модернизацију опреме. Циљ је да се до краја јуна измире сва заостала дуговања према радницима како би у нови и модернизовани простор ушли без дуговања", рекао је Слободан Јавор, градоначелник Приједора.
"Све заостатке које смо имали по другим давањима сем плата које су биле двије године сада смо свели на нека три мјесеца, то ћемо до 30.6. све да измиримо, и то је врло значајно да они буду свјесни тога да се домаћински управља овом здравственом установом и да мени као неком ко је овдје је рођен и одрастао у овом граду интерес да ова здравствена установа дочека боље дане", рекао је Мирослав Бијелић, в.д. директора Јавне здравствене установе "Др. Младен Стојановић", Приједор.
Министарство здравља тренутно спроводи јавну набавку за идејно рјешење које би требало бити завршено до половина маја. Тек након тога, Влада Републике Српске креће у процедуру припреме тендерске документације за сам процес градње. Док се планира нових шест хиљада квадрата, постојећи кров који је недавно саниран, већ је прошао први тест.
"Ми ћемо именовати један заједнички тим Министарство здравља и социјалне заштите у складу са закључком Владе који је усвојен претпрошле седмице то ће подразумијевати да ће тај тим бити одговоран за припрему свих радњи по питању овог пројекта и он би требао да крене са својим радом већ од ове или следеће седмице", рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске
Болница која је основана 1986. године коначно ће добити изглед и опрему прилагођену потребама пацијената. Све обавезе Града и Министарства биће прецизиране посебним споразумом, док ће Скупштина града посебном одлуком дефинисати тачне рокове које локална заједница мора испунити како би дошло до реализације пројекта.
