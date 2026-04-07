Афера о Џефрију Епстајну добија нови обрт: Бил Гејтс пред Конгресом, ево и када

07.04.2026 22:45

Фото: Танјуг/АП

Амерички милијардер и оснивач компаније Мајкрософт Бил Гејтс појавиће се 10. јуна пред одбором Представничког дома Конгреса САД који истражује случај осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстајна.

Милијардер ће се пред судом појавити ради давања исказа о својим контактима са њим, сазнаје данас Блумберг од извора.

Бил Гејтс се налази међу групом истакнутих личности које су биле повезане са Епстином, а које је председник Одбора за надзор Представничког дома Џејмс Комер позвао да дају исказе.

Гејтс је раније своју повезаност са Епстајном назвао "великом грешком" и негирао било какву незакониту активност.

Његов портпарол није одмах одговорио на захтјев за коментар, али је након првобитног захтијева одбора саопштено да милијардер поздравља прилику да разговара са члановима тог тијела.

Лист Њујорк тајмс објавио је 2019. године да се Гејтс са Епстајн састајао више пута почев од 2011, као и да је једном приликом остао до касно у његовој кући у Њујорку.

Бивши челник Мајкрософта навео је да су током тих састанака разговарали о филантропском пројекту, али да је контакт прекинут након што су изгледи за обезбјеђивање финансирања постали мањи.

Министарство правде САД објавило је 30. јануара више од 3,5 милиона страница докумената, око 2.000 видео-снимака и 180.000 фотографија у оквиру последње најопсежније серије материјала повезаних са случајем Епстајн.

Џефри Епстајн је 2019. године оптужен пред савезним судом на Менхетну за трговину малолетницима у сврху сексуалне експлоатације.

Епстајн је пронађен објешен у својој ћелији док је чекао суђење, а његова смрт је званично окарактерисана као самоубиство, преноси Б92.

