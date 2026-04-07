Отрована породица градоначелника: Мајка и кћерка вечерале, па умрле

Сара Ди Вита (15) преминула је након породичног оброка у италијанском граду Кампобасу, док је њена мајка Антонела (50) умрла неколико дана касније под сличним околностима.
Истрага је показала да узрок није била покварена храна, како се првобитно сумњало, већ тровање опасним отровом рицином. Отац породице, Ђовани Ди Вита (55), једини је преживио.
Породична трагедија која је у почетку изгледала као случај тровања храном добила је драматичан обрт након што су токсиколошке анализе потврдиле присуство рицина, изузетно смртоносног отрова који се убраја у биолошка оружја. Трагови ове супстанце пронађени су у крви преминуле дјевојчице, као и у узорку косе њене мајке.
Према наводима истражних органа, и најмања количина рицина може изазвати отказивање органа и смрт, што додатно појачава сумње да је реч о планском тровању. Тужилаштво је покренуло истрагу због двоструког убиства против за сада непознатог починиоца.
У тренутку трагедије за столом се налазио само отац, бивши градоначелник једне италијанске општине, који се такође разболио, али је преживио. Његови токсиколошки налази били су негативни, што додатно компликује случај.
Истражитељи покушавају да утврде како је отров доспио у храну, као и ко је имао приступ породичној кући током празника у селу Пјетракатела, недалеко од Напуља. Полиција је заплијенила имање, а у фокусу истраге су и могући сукоби из прошлости, повезани са политичком каријером оца.
За сада нема осумњичених, а мотив злочина остаје нејасан. Додатну мистерију представља чињеница да старија кћерка породице није била присутна на кобној вечери, преноси Билд.
