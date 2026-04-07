Родила близанце који имају различите очеве: Ево како је то могуће

Аутор:АТВ
Коментари:0
Двије бебе, један порођај – и два различита оца. Прича 19-годишње Бразилке из града Минеироса, у савезној држави Гоиас, звучи као заплет из серије, али ријеч је о медицински потврђеном случају феномена који се зове хетеропатернална суперфекундација.
Љекари и генетичари кажу: невјероватно ријетко, али и те како могуће.
Њена прича се одиграла 2022. године, али се поново дијели интернетом.
Млада жена је, према доступним информацијама у медијима, затруднјела с близанцима након што је у врло кратком периоду имала сексуални однос с двојицом мушкараца. У почетку ништа није указивало на необичност – трудноћа је текла уобичајено, а близанци су се развијали као и већина двојајчаних близанаца. Тек када је касније, из личних разлога, одлучила да уради тест очинства за мушкарца за којег је сматрала да је отац обојице, прича је нагло кренула у неочекиваном правцу: ДНК анализа је потврдила очинство над једним дјететом, али не и над другим.
Збуњен, мушкарац је затражио понављање теста – резултат је био исти. Једно дијете јесте његово, друго није.
Ту на сцену ступају љекари и генетичари. Након додатних тестирања, утврђено је да оба дјетета имају исту мајку, али различите биолошке очеве. Мајка се присјетила да је у истом менструалном циклусу, у размаку од неколико дана, имала однос и с другим мушкарцем. Када су и њега тестирали, показало се да је он биолошки отац другог близанца. Оно што је у почетку изгледало као грешка лабораторије, показало се као изузетно риједак, али научно објашњив феномен.
Да би се разумјело како је до тога дошло, потребно је знати неколико основних ствари о плодности. Уобичајено, жена у једном менструалном циклусу овулира једну јајну ћелију, која затим може бити оплођена једним сперматозоидом. Код двојајчаних близанаца, понекад се догоди да у истом циклусу сазрију и ослободе се двије јајне ћелије – свака од њих може бити засебно оплођена.
У случају ове Бразилке, у истом циклусу су се ослободиле двије јајне ћелије, али је она у кратком размаку имала однос с двојицом мушкараца. Један сперматозоид оплодио је једну јајну ћелију, а други сперматозоид другог мушкарца оплодио је другу. Резултат су двојајчани близанци са различитим очевима.
Феномен хетеропатерналне суперфекундације код људи изузетно је риједак, али није непознат. Теоретски, може се догодити када се испуне три услова: да жена у једном циклусу ослободи двије јајне ћелије, да у кратком периоду има однос с два различита мушкарца и да су оба плодна у том тренутку.
У пракси, овакви случајеви често остану неоткривени, јер се тест очинства обично ради за једног потенцијалног оца, уз претпоставку да су дјеца истог поријекла. Тек када резултати не одговарају или постоји сумња, раде се додатне анализе које могу открити овакве ситуације.
За породицу, овакав налаз представља много више од медицинске занимљивости – ријеч је о емоционално и правно комплексној ситуацији. Питања очинства, издржавања, идентитета дјеце и породичних односа додатно се компликују.
За љекаре, овакви случајеви подсјећају колико је људска биологија сложена и непредвидива. Иако на први поглед дјелују невјероватно, уз одређене услове они су потпуно научно објашњиви.
На крају, прича о близанцима из Бразила подсјећа да стварност често превазилази оно што сматрамо могућим – и да иза сваког необичног случаја стоје стварни људи и животне приче, преноси Слободна Далмација.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Република Српска
4 ч2
Фудбал
5 ч0
Породица
5 д0
Породица
6 д0
Породица
1 седм0
Породица
1 седм0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму