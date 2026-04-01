Ове ствари дијете наслеђује искључиво од мајке

Гене добијамо од оба родитеља - то сви знају. Али на суптилнијем нивоу, постоји низ карактеристика и особина које се преносе само преко мајке, без обзира на то колико је отац активан и значајан у животу дјетета.
Неке од њих су чисто биолошке, друге су емоционалне, психолошке, енергетске. У наставку је 7 важних ствари које дијете добија искључиво преко мајке.
Трагедија у брдима Крима: Пронађена олупина авиона, нема преживјелих
Митохондрије су центри ћелија. Оне су одговорне за метаболизам, производњу енергије, старење, отпорност на стрес, па чак и животни вијек.
Митохондријална ДНК се преноси на дијете искључиво од мајке. Отац не може пренијети митохондрије својој дјеци - само мајка. То значи да је енергетски „темељ“ ћелија дјетета увијек мајчиног поријекла.
Током трудноће и првих мјесеци живота, дијете добија имунолошку заштиту путем плаценте и мајчиног млијека. Ова антитијела, посебно у првим данима након рођења, формирају основну имунолошку меморију.
Ватрогасци прискочили у помоћ електричарима у Прњавору - ВИДЕО
Поред тога, мајчина способност да производи и преноси антитијела је урођена. То је биолошка, дубоко женска функција коју ниједан медицински аналог не може надокнадити.
Током природног порођаја, беба пролази кроз порођајни канал и прима први талас мајчиних бактерија које насељавају њена цријева. Ове бактерије чине основу микробиома, који утиче на варење, имунитет, кожу, па чак и расположење.
Дојење наставља овај процес - кроз млијеко мајка преноси корисне бактерије и супстанце које стимулишу раст потребне флоре.
Нервни систем се формира у материци под утицајем хормона и стања мајке. Њен ниво стреса, анксиозности, радости или безбједности - све је то "уписано" у бебино тијело чак и прије рођења.
Дервента укинула мјере одбране од поплава
Након рођења, мајка остаје кључно огледало кроз које дијете учи да регулише емоције. Њен тон гласа, израз лица и тјелесне реакције постају основа за формирање неуронских веза повезаних са безбједношћу и самосвијешћу.
Психолози ово називају „основним повјерењем“ — осјећајем да је свијет безбједан, да можете бити сами и тражити помоћ. Овај осјећај се формира у првим мјесецима живота кроз мајчински контакт, топлину, предвидљивост и бригу.
Ако мајка емоционално реагује, дијете учи да формира здраву везаност. У супротном, може се током цијелог живота борити са анксиозношћу, неповјерењем и страхом од одбацивања.
Мајка и дијете су један организам 9 мјесеци. Након рођења, веза не нестаје - она се прелива у тјелесну синхронију. Дијете, на несвјесном нивоу, усваја изразе лица, ритам дисања, емоционалне сигнале мајке.
Бањалучанину година затвора због утаје 94.000 КМ пореза
То је основа за интуитивно опажање друге особе. Мајка формира осјетљивост код дјетета, способност препознавања расположења без ријечи, емпатије и пажње према себи.
Начин на који мајка разговара са својим дјететом постаје начин на који ће дијете разговарати са самим собом током цијелог живота. Ако је мајка критична, дијете ће одрасти са строгим унутрашњим цензором.
Ово месо је најгоре за срце, а често је на нашим тањирима
Ако мајка подржава, примјећује, цијени, оно ће одрасти са осјећајем унутрашње подршке.
