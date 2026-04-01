Од данас промјена у саобраћају: Ко не испоштује ово платиће казну

01.04.2026 11:38

Аутомобил у снијегу
Фото: Egor Kamelev/Pexels

Љетње рачунање времена почело је овог викенда, а са њим долази и промјена у правилима за вожњу му Хрватској.

Према Закону о безбједности саобраћаја на путевима, од 1. априла возачи моторних возила током дана више не морају да имају упаљена дневна или кратка свјетла. Ова обавеза важи само у периоду од 1. новембра до 31. марта.

Међутим, постоје изузеци:

  • Мотоцикли и мопеди морају имати упаљена кратка свјетла током цијеле године, и дању и ноћу.
  • Возачи који не поштују ова правила могу бити кажњени новчаном казном од 30 евра.

Што се тиче вожње ноћу или у условима смањене видљивости, важи правило:

  • Предња свјетла: најмање два бијела или жута свјетла
  • Задња свјетла: паран број црвених свијетала

Упарава полиције апелује на возаче:

"Будите опрезни увијек и свуда. Поштујте саобраћајне прописе и водите рачуна да вам свјетла буду упаљена ради боље видљивости, посебно од 1. новембра до 31. марта, преноси Пословни.

Прочитајте више

Кантер из блока

Бања Лука

Гејминг за хуманост: „Кантер из блока 4 на 4“ у суботу на Петрићевцу

4 д

0
Колико је БиХ зарадила пласманом на Свјетско првенство

Фудбал

Колико је БиХ зарадила пласманом на Свјетско првенство

4 д

2
Путин: Русија може да одигра важну улогу

Свијет

Путин: Русија може да одигра важну улогу

4 д

0
Тајни режим стиже на Инстаграм: Гледај све, а да нико не зна!

Наука и технологија

Тајни режим стиже на Инстаграм: Гледај све, а да нико не зна!

4 д

0

Више из рубрике

Олуја направила хаос у Хрватској: Острво потпуно одсјечено, најгоре се тек очекује

Регион

Олуја направила хаос у Хрватској: Острво потпуно одсјечено, најгоре се тек очекује

4 д

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Мирјана Пајковић шокирала све: Оснива своју странку, ево како ће се звати

4 д

0
Ријека Сава у Каоцима код Српца

Регион

Детаљи драме на Сави: Десетине особа запело у мочварном подручју, страхује се да има мртвих

4 д

0
Сања у 4 ујутру мужа напала ножем: Зврндао му је мобилни…

Регион

Сања у 4 ујутру мужа напала ножем: Зврндао му је мобилни…

4 д

0

