Тодоровићима из Приједора се умножило богатство

27.03.2026

20:10

Супружници Тодоровић добили тројке, сад имају пет кћерки
Фото: Приватна архива

Дом породице Тодоровић из Омарске постао је богатији за још три члана, након што је млада мајка Тијана Тодоровић (28) родила тројке.

Она је у уторак, 24. марта, на свијет донијела три здраве дјевојчице, које су њихов дом испуниле бескрајном срећом.

За само три године Тијана и њен супруг Гојко (30) добили су чак пет кћеркица, а њихове старије дјевојчице, Маша и Лана, с нестрпљењем чекају да упознају своје мале сестре - Уну, Милу и Ању.

Прича о њиховој великој породици почела је жељом за још једним чланом, међутим и сами су се изненадили када су сазнали да ће, умјесто једне, добити три бебице.

"Имамо трогодишњу и двогодишњу дјевојчицу и жељели смо треће дијете. Међутим, изненадили смо се на најљепши начин", прича за "Независне новине" млада мајка Тијана.

Изненађење на првом прегледу

Већ на првим прегледима, како каже, услиједило је изненађење.

"Рекли су ми да носим близанце, а већ на сљедећој контроли сазнали смо да куцају три срца", рекла је мајка.

Како је навела, још веће изненађење било је када су сазнали да су бебе једнојајчане, што је изузетно риједак случај природне трудноће.

Она је за "Независне новине" рекла да је већи дио трудноће провела код куће, а затим је око 25. недјеље остала у болници под надзором љекара у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, гдје је и обављен порођај у 32. седмици.

Мале хероине већ показују снагу

"Бебе су стабилне и напредују. Мале су, али су борци. Имају 1,5, 1,66 и 1,73 килограма. Стабилне су и здраве", каже Тијана.

На питање како је она поднијела порођај, млада мајка кроз осмијех каже:

"Ја се осјећам одлично. То је невјероватан осјећај и још нисам свјесна да сам добила још три бебе и да имам пет кћеркица", каже поносна мајка.

Како је навела, дјевојчице с нестрпљењем чекају када ће бебе стићи кући.

"Међутим, то још не знамо и још неко вријеме остаћемо на интензивној њези док не ојачају и буду спремне за полазак кући", каже млада мајка.

У овом лијепом изазову, како наводе, нису сами и имају помоћ породице.

