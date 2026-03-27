Тодоровићима из Приједора се умножило богатство

Аутор:АТВ
27.03.2026
Дом породице Тодоровић из Омарске постао је богатији за још три члана, након што је млада мајка Тијана Тодоровић (28) родила тројке.
Она је у уторак, 24. марта, на свијет донијела три здраве дјевојчице, које су њихов дом испуниле бескрајном срећом.
За само три године Тијана и њен супруг Гојко (30) добили су чак пет кћеркица, а њихове старије дјевојчице, Маша и Лана, с нестрпљењем чекају да упознају своје мале сестре - Уну, Милу и Ању.
Свијет
Жртва групног силовања преминула путем еутаназије: Имала је три посљедње жеље
Прича о њиховој великој породици почела је жељом за још једним чланом, међутим и сами су се изненадили када су сазнали да ће, умјесто једне, добити три бебице.
"Имамо трогодишњу и двогодишњу дјевојчицу и жељели смо треће дијете. Међутим, изненадили смо се на најљепши начин", прича за "Независне новине" млада мајка Тијана.
Већ на првим прегледима, како каже, услиједило је изненађење.
"Рекли су ми да носим близанце, а већ на сљедећој контроли сазнали смо да куцају три срца", рекла је мајка.
Како је навела, још веће изненађење било је када су сазнали да су бебе једнојајчане, што је изузетно риједак случај природне трудноће.
Тенис
Новак Ђоковић направио прави хаос насред улице
Она је за "Независне новине" рекла да је већи дио трудноће провела код куће, а затим је око 25. недјеље остала у болници под надзором љекара у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, гдје је и обављен порођај у 32. седмици.
"Бебе су стабилне и напредују. Мале су, али су борци. Имају 1,5, 1,66 и 1,73 килограма. Стабилне су и здраве", каже Тијана.
На питање како је она поднијела порођај, млада мајка кроз осмијех каже:
"Ја се осјећам одлично. То је невјероватан осјећај и још нисам свјесна да сам добила још три бебе и да имам пет кћеркица", каже поносна мајка.
Хроника
Манијак ушао у лифт са дјевојчицом, па јој показивао полни орган
Како је навела, дјевојчице с нестрпљењем чекају када ће бебе стићи кући.
"Међутим, то још не знамо и још неко вријеме остаћемо на интензивној њези док не ојачају и буду спремне за полазак кући", каже млада мајка.
У овом лијепом изазову, како наводе, нису сами и имају помоћ породице.
