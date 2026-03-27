Новак Ђоковић направио прави хаос насред улице

27.03.2026
Најбољи тенисер свих времена, ГОАТ овог спорта, Новак Ђоковић слободно вријеме проводи у Београду, гдје се припрема за идуће турнире на којима ће учествовати.
Међутим, искористио је и прилику да посјети концерт свог пријатеља у српској пријестоници - Константиноса Аргироса.
Новак Ђоковић и Аргирос су пријатељи од раније, пошто је и током боравка у Атини Ноле проводио вријеме са њим.
Њих двојица су тако заједно пјевали, па и играли, те је Новак сада њему посветио пажњу.
Међутим, то није било све што смо видјели од Ђоковића. Једна од најљепших Српкиња се сликала с њим на концерту, а онда је нови снимак постао апсолутно виралан на друштвеним мрежама.
Ђоковић је послије концерта кренуо ка свом дому, а сусрели су га музичари на паркингу, а Новак је запјевао с њима.
Сви заједно су извели хит пјесму покојног пјевача Маринка Роквића “Скитница”, преноси "Телеграф".
Novak Djokovic in Belgrade casually walking in the dark without any bodyguards and singing with street musicians. 🇷🇸— Danny (@DjokovicFan_) March 27, 2026
Humble legend.pic.twitter.com/hIGupNdsus
