Новак Ђоковић направио прави хаос насред улице

АТВ

27.03.2026

19:49

Новак Ђоковић запјевао на улици
Фото: Screenshot

Најбољи тенисер свих времена, ГОАТ овог спорта, Новак Ђоковић слободно вријеме проводи у Београду, гдје се припрема за идуће турнире на којима ће учествовати.

Међутим, искористио је и прилику да посјети концерт свог пријатеља у српској пријестоници - Константиноса Аргироса.

Новак Ђоковић и Аргирос су пријатељи од раније, пошто је и током боравка у Атини Ноле проводио вријеме са њим.

Њих двојица су тако заједно пјевали, па и играли, те је Новак сада њему посветио пажњу.

ОШ Јован Дучић Залужани

Бања Лука

Шок у бањалучкој школи: Ученик нацртао листу за одстрел

Међутим, то није било све што смо видјели од Ђоковића. Једна од најљепших Српкиња се сликала с њим на концерту, а онда је нови снимак постао апсолутно виралан на друштвеним мрежама.

Ђоковић је послије концерта кренуо ка свом дому, а сусрели су га музичари на паркингу, а Новак је запјевао с њима.

Сви заједно су извели хит пјесму покојног пјевача Маринка Роквића “Скитница”, преноси "Телеграф".

Више из рубрике

Тениска лоптица

Тенис

Бањалука поново домаћин свјетским тениским звијездама

4 ч

0
Ђоковић отказао Монте Карло

Тенис

Ђоковић отказао Монте Карло

4 ч

0
тенис

Тенис

Марија Сакари стиже у Бањалуку на "Били Џин Кинг куп"

5 ч

0
Ана Ивановић се враћа на терен

Тенис

Ана Ивановић се враћа на терен

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Ово обољење је најчешћи узрок срчаног и можданог удара

20

12

Лото резултати: Извучени бројеви у 25. колу

20

11

Момци из Бразила: Хитлерови насљедници

20

10

Тодоровићима из Приједора се умножило богатство

20

00

Жртва групног силовања преминула путем еутаназије: Имала је три посљедње жеље

