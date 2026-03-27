Шок у бањалучкој школи: Ученик нацртао листу за одстрел

27.03.2026

19:39

ОШ Јован Дучић у бањалучком насељу Залужани - Ученик нацртао листу за одстрел
Цртеж са иницијалима и пријетње које су узнемириле родитеље, дјецу и наставнике, сазнаје АТВ.

У бањалучкој Основној школи "Јован Дучић" у Залужанима реаговало се одмах – укључени су полиција, Окружно тужилаштво и Центар за социјални рад.

Како је систем одговорио, шта се дешава са дјечаком и колико су школе спремне на овакве ситуације – погледајте у прилогу.

Милорад Додик

Република Српска

ИНТЕРВЈУ Милорад Додик: Помоћ пензионерима, веће плате...

Умјесто цртежа топлог дома на часу енглеског – скица учионица и школских канцеларија са иницијалима ученика и учитељице.

У Основној школи у Залужанима један ученик направио је такозвану “листу за одстрел”. Из школе наводе да је ријеч о узорном ђаку, који је након овог инцидента удаљен са наставе.

"Истог трена сам обавијестила разредницу да обавијести родитеље да дијете не може долазити у школу док се не проведу све истражне радње. И писмено смо обавијестили станицу ПУ Лазарево и мултисекторски тим", каже за АТВ Ранкица Пушић, директор Основне школе “Јован Дучић” Залужани.

"Обавили смо састанак и са родитељима и са дјечаком. Он није порекао, а родитељи су у шоку", додала је она.

Након проналаска спорног цртежа, школа, али и друге надлежне институције одмах су реаговале. Случај је преузело Окружно јавно тужилаштво Бањалука.

hormuski moreuz 1

Свијет

Министри позивају на деблокаду Ормуског мореуза

"По запримању информације тужилац за малољетнике је наложио полицијским службеницима ПУ Бања Лука, да предузму неопходне радње и мјере у циљу провјера свих навода везано за догађај а у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку Републике Српске", кажу у ОЈТ Бањалука.

Из Центра за социјални рад порука да ће предузети све мјере како би се сагледале околности и пружила подршка дјетету и породици.

"Кад је вршњачко насиље у питању, било какав облик насиља и починиоци насиља и жртве насиља — обављају се савјетодавни разговори, терапијски разговори, утврђују се и процјењују узроци — због чега то раде, ради се на корективном раду", истиче за АТВ Татјана Раковић, педагог у Центру за социјални рад Бањалука.

Одговорност, поручују педагози, није на дјетету. Постоји колективна одговорност , а мане су и у застарјелом образовном систему и недостатка комуникације у породици. А дјеци је на даљину доступан насилни садржај.

"Дјеца су изложена информацијама и утицају са медија и та вршњачка комуникација је таква да они воле сензацију. Неки вид насиља, нешто необично то привлачи пажњу, мислим да је обавеза свих нас и саме школе да се више бави заиста васпитањем", објашњава за АТВ педагог Бране Микановић.

Институције тврде да су одреаговале на вријеме. Насиqе међу дјецом захтијева системску реакцију. Сигурност у школама нема алтернативу.

Више из рубрике

Бањалучани почели масовно да купују један предмет

Бања Лука

Бањалучани почели масовно да купују један предмет

2 ч

0
Бањалука добија дневни центар за особе с потешкоћама у развоју

Бања Лука

Бањалука добија дневни центар за особе с потешкоћама у развоју

4 ч

0
Стигла казна: Откривено ко је загадио Драгочајку у Бањалуци

Бања Лука

Стигла казна: Откривено ко је загадио Драгочајку у Бањалуци

4 ч

0
Министарство о вршњачком насиљу у бањалучкој школи: Једна ствар посебно забрињава

Бања Лука

Министарство о вршњачком насиљу у бањалучкој школи: Једна ствар посебно забрињава

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Ово обољење је најчешћи узрок срчаног и можданог удара

20

12

Лото резултати: Извучени бројеви у 25. колу

20

11

Момци из Бразила: Хитлерови насљедници

20

10

Тодоровићима из Приједора се умножило богатство

20

00

Жртва групног силовања преминула путем еутаназије: Имала је три посљедње жеље

