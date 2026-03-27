Министарство о вршњачком насиљу у бањалучкој школи: Једна ствар посебно забрињава

Аутор:АТВ
27.03.2026
13:05
Коментари:0
Министарство просвјете и културе Републике Српске најоштрије осуђује случај вршњачког насиља који се догодио у Основној школи „Борислав Станковић“ у Бањалуци.
„Насиље међу дјецом је недопустиво и захтијева хитну, одлучну и системску реакцију свих надлежних институција. Посебно забрињава чињеница да су поједини ученици били пасивни посматрачи или су снимали догађај, што указује на потребу додатног рада на развоју емпатије, одговорности и правилног понашања међу младима“, рекао је министар просвјете и културе Боривоје Голубовић.
Министарство просвјете и културе је, одмах по сазнању о наведеном случају, предузело активности у оквиру своје надлежности. Случај је пријављен Просвјетној инспекцији, а од Републичког педагошког завода затражено је да изврши ванредни надзор над радом школе, са посебним освртом на примјену важећих прописа и процедура у области превенције вршњачког насиља.
Подсјећамо да су васпитно-образовне установе дужне поступати у складу са законом и Протоколом за заштиту дјеце од насиља, занемаривања и злостављања, те обезбиједити правовремену и адекватну реакцију у свим ситуацијама које угрожавају безбједност ученика.
Министарство ће на ставити да прати поступање надлежних органа и о свим даљим корацима благовремено информисати јавност.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 ч0
Свијет
1 ч0
Економија
1 ч0
Србија
1 ч0
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
6 ч9
Бања Лука
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму