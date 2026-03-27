Драматично упозорење Револуционарне гарде: Цивили да се хитно склоне од америчких трупа

Аутор:АТВ
27.03.2026
Иранска Исламска револуционарна гарда упутила је у петак драматичан апел цивилима широм региона, позивајући их да се хитно држе подаље од подручја у близини америчких војних снага.
У званичном саопштењу објављеном на њиховој веб-страници Sepah News, гарда је изнијела оптужбе на рачун америчких и израелских трупа, тврдећи да намјерно и плански угрожавају цивилно становништво широм Блиског истока.
„Кукавичке америчко-ционистичке снаге, којима недостаје храбрости и способности да одбране властите војне базе, из страха од ватрене моћи исламских бораца покушавају искористити цивилне локације и невине људе као живи штит“, истиче се у саопштењу Иранске револуционарне гарде.
Гарда је у свом обраћању нагласила да неће одустати од својих војних циљева, те је директно оптужила Вашингтон и Тел Авив за безобзирно убијање иранских цивила и циљане атентате на појединце гдје год се они налазили.
Због планираних војних операција, ИРГЦ је упутио отворено и хитно упозорење локалном становништву у земљама гдје се налазе америчке базе.
„Будући да је наша дужност да елиминишемо америчке терористичке снаге и узурпаторски режим, снажно вам савјетујемо да хитно и без одлагања напустите локације на којима су стациониране америчке снаге, како не бисте страдали“, поручили су из ИРГЦ-а.
