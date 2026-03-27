Да ли је то рјешење? Планирају да забране друштвене мреже дјеци до 14 година

27.03.2026
Влада Аустрије планира да уведе забрану друштвених мрежа да дјецу млађу од 14 година, изјавио је замјеник аустријског министра за дигитализацију Александер Прел.
Он је на заједничкој конференцији за новинаре чланова кабинета из три владајуће странке рекао да ће релевантан нацрт закона бити спреман до јуна, јавио је Ројтерс.
Аустрија би планираном забраном постала једна од неколико држава у свијету које су већ увеле сличне законе, преноси Срна.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
