Нападнут Руски дом, бачене флаше са запаљивом течношћу

27.03.2026
09:36
Коментари:0
Непознато лице извршило је напад на Руски дом у чешкој престоници Прагу, саопштено је из прашке полиције.
У саопштењу се наводи да је нападач на Руски дом бацио неколико флаша са запаљивом течношћу, те да је у току истрага са циљем проналажења починиоца.
Портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова рекла је да је напад био "варварски чин".
Руска агенција "Росотрудничество" оцијенило је напад као терористички.
Свијет
41 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
10 ч0
Најновије
Најчитаније
10
03
10
00
09
57
09
55
09
50
Тренутно на програму