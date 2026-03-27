Нападнут Руски дом, бачене флаше са запаљивом течношћу

27.03.2026

09:36

Непознато лице извршило је напад на Руски дом у чешкој престоници Прагу, саопштено је из прашке полиције.

У саопштењу се наводи да је нападач на Руски дом бацио неколико флаша са запаљивом течношћу, те да је у току истрага са циљем проналажења починиоца.

Портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова рекла је да је напад био "варварски чин".

Руска агенција "Росотрудничество" оцијенило је напад као терористички.

