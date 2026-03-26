Аутор:АТВ
26.03.2026
Дјевојка из Босне и Херцеговине повријеђена је у данашњем удесу на ауто-путу А7 када је на њен аутомобил налетио други возач, а све због удеса који се већ десио на истој дионици пута.
Како медији преносе, негдје око 15.20 Јапанац, настањен у Линцу, возио је у правцу сјевера, ауто-путем А7 Милкрајс. Према полицијским наводима, изгубио је контролу над возилом због удеса који се већ десио у супротној коловозној траци, а у којем су учествовала три аутомобила.
Сопственом непажњом изгубио је контролу над возилом, те свом силином ударио у задњи дио возила које је стајало испред њега због саобраћајне гужве настале баш због претходног удеса.
У том возилу била је 22-годишња држављанка БиХ, настањена у Енсу, која је приликом удара задобила повреде још увијек неутврђеног степена, пишу Независне новине.
Након почетне помоћи на лицу места, колима хитне помоћи превезена је у Универзитетску болницу Кеплер у Линцу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
