Из Израела тврде: Убијен командант одговоран за затварање мореуза

Аутор:АТВ
26.03.2026
10:30
Коментари:1
Израелски званичник тврди да је убијен командант морнарице Исламске револуционарне гарде, Алиреза Тангсири.
Како је пренио Тајмс од Израел ријечи неименованог званичника, Тангсири је убијен у нападу у Бандар Абасу.
BREAKING: ISRAEL ELIMINATES IRGC NAVY COMMANDER ALIREZA TANGSIRI IN BANDAR ABBAS
Strait of Hormuz threat level just shifted. Oil markets pricing in reduced blockade risk. This changes the geopolitical calculus for energy prices and risk assets. 📈 pic.twitter.com/z8GKJ2l1H6
Тангсири је био одговоран за затварање Ормуског мореуза, истакао је још ирански званичник.
BREAKING — Global Peace Advocates🕊️ (@GlobalPeaceA0) March 26, 2026
An Israeli official says the IRGC Navy commander, Alireza Tangsiri, has been ELIMINATED in a strike in Bandar Abbas - Times of Israel pic.twitter.com/SHauwoNjEA
За сада нема потврде са иранске стране, нити се о овоме огласила израелска војска.
Званичници Техерана затворили су, подсјетимо, за већину бродова Ормуски мореуз, важну стратешку тачку кроз коју пролази петина свјетске нафте. Тренутно је дозвољен пролаз само танкерима "пријатељских" земаља, односно оних које су осудиле америчко-израелске нападе на Иран.
Иран је саопштио и да је највећи дио мореуза миниран, док су дуж обале распоређене снаге ИРГЦ, наоружане до зуба и спремне да гађају било које пловило које нема дозволу пролаза, што се и догодио неколико пута.
С друге стране, израелске снаге настављају са својим планом елиминисања иранских највиших званичника. Подсјетимо, одмах на почетку удара на Иран убијен је врховни вођа Ирана ајатолах Али Хамнеи, као и дио његове породице и још неколико званичника.
У истом нападу је повријеђен син Алија Хамнеија, Моџтаба Хамнеи, који је касније изабран за новог врховног вођу Ирана.
Затим је услиједио још један шок, када је елиминисан главни човјек Хамнеија, министар АЛи Лариџани. Након њега убијен је и министар за обавјештајне послове.
Такође, међу убијенима је и неколико команданата ИРГЦ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму