Из Израела тврде: Убијен командант одговоран за затварање мореуза

26.03.2026

10:30

Хормушки мореуз
Фото: Google maps

Израелски званичник тврди да је убијен командант морнарице Исламске револуционарне гарде, Алиреза Тангсири.

Како је пренио Тајмс од Израел ријечи неименованог званичника, Тангсири је убијен у нападу у Бандар Абасу.

Тангсири је био одговоран за затварање Ормуског мореуза, истакао је још ирански званичник.

За сада нема потврде са иранске стране, нити се о овоме огласила израелска војска.

Званичници Техерана затворили су, подсјетимо, за већину бродова Ормуски мореуз, важну стратешку тачку кроз коју пролази петина свјетске нафте. Тренутно је дозвољен пролаз само танкерима "пријатељских" земаља, односно оних које су осудиле америчко-израелске нападе на Иран.

Иран је саопштио и да је највећи дио мореуза миниран, док су дуж обале распоређене снаге ИРГЦ, наоружане до зуба и спремне да гађају било које пловило које нема дозволу пролаза, што се и догодио неколико пута.

С друге стране, израелске снаге настављају са својим планом елиминисања иранских највиших званичника. Подсјетимо, одмах на почетку удара на Иран убијен је врховни вођа Ирана ајатолах Али Хамнеи, као и дио његове породице и још неколико званичника.

У истом нападу је повријеђен син Алија Хамнеија, Моџтаба Хамнеи, који је касније изабран за новог врховног вођу Ирана.

Затим је услиједио још један шок, када је елиминисан главни човјек Хамнеија, министар АЛи Лариџани. Након њега убијен је и министар за обавјештајне послове.

Такође, међу убијенима је и неколико команданата ИРГЦ.

Дејствовала ПВО, пала крхотина и убила двоје људи у Абу Дабију

Министар спољних послова и предсједник парламента "скинути" са листе мета за одстрел

Иран има посебан услов за прекид ватре: Они су "приоритет"

Иран споменуо Србију: Заувијек ће се памтити

Ајкуле на хит туристичкој локацији позитивне на кокаин: Научници су веома забринути

Дејствовала ПВО, пала крхотина и убила двоје људи у Абу Дабију

