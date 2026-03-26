Logo
Large banner

Дејствовала ПВО, пала крхотина и убила двоје људи у Абу Дабију

Аутор:

АТВ

26.03.2026

09:09

Коментари:

0
Двије особе су погинуле у Абу Дабију усљед пада крхотина усљед дејствовања система противваздушне одбране, саопштено је из Владе Уједињених Арапских Емирата.

Власти Абу Дабија потврдиле су инцидент који се догодио када су системи противваздушне одбране пресрели балистичку ракету.

"Као резултат инцидента, двије неидентификоване особе су погинуле, три су рањене, а оштећен је и одређени број аутомобила. Више информација биће достављено накнадно", наводи се у саопштењу Владе, а преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран Абу Даби

Иран

Persijski zaliv

dronovi

PVO

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

38

Амиџић: Предложени закон о акцизама противан правима Српске

11

37

Ускоро завршетак радова и пуштање у саобраћај пута Сарајево-Фоча

11

31

Епилог велике акције: Ухапшене три особе, одузето око 2.000 литара горива

11

27

Амиџић: Они који предлажу смањење ПДВ-а предлажу нестабилност буџета

11

08

Трагичан епилог несреће у Сарајеву: Извучено тијело жене из Миљацке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner