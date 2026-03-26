Дејствовала ПВО, пала крхотина и убила двоје људи у Абу Дабију

26.03.2026
Двије особе су погинуле у Абу Дабију усљед пада крхотина усљед дејствовања система противваздушне одбране, саопштено је из Владе Уједињених Арапских Емирата.
Власти Абу Дабија потврдиле су инцидент који се догодио када су системи противваздушне одбране пресрели балистичку ракету.
"Као резултат инцидента, двије неидентификоване особе су погинуле, три су рањене, а оштећен је и одређени број аутомобила. Више информација биће достављено накнадно", наводи се у саопштењу Владе, а преноси Срна.
