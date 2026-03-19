Сарајево се "одриче" Техерана? Подржана одлука ЕУ да се Револуционарна гарда прогласи терористичком

19.03.2026

16:43

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас
Висока представница Европске уније за спољну политику Каја Калас саопштила је како су се земље Западног Балкана усагласиле с одлуком ЕУ да Иранску револуционарну гарду (ИРГЦ) прогласи терористичком организацијом.

Калас је нагласила како је Европска унија ову одлуку донијела 26. фебруара 2026. године, а да су се одлуци придружиле Албанија, БиХ, Црна Гора, Сјеверна Македонија и Србија.

"Србија није била укључена на списак земаља које су се придружиле овом ставу ЕУ, објављен 12. марта, али је накнадно додата на њега", пише EWB.

Одлука ЕУ подразумијева да ће Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) такође бити предмет рестриктивних мјера у оквиру режима санкција ЕУ за борбу против тероризма.

То укључује замрзавање њених средстава и друге финансијске имовине или економских ресурса у државама чланицама ЕУ, те забрану оператерима ЕУ да тој групи ставе на располагање средства и економске ресурсе.

Исланд, Лихтенштајн, Молдавија и Украјина такође су се придружиле одлуци Савјета Европске уније.

Савјет ЕУ је раније одлучило увести рестриктивне мјере за додатних 16 особа и три субјекта одговорна за тешка кршења људских права у Ирану.

Савјет санкционише замјеника иранског министра унутрашњих послова за безбједност и провођење закона те разне команданте локалних огранака Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) који су директно укључени у сузбијање протеста.

Поред тога, Савјет на листу ставља и Корпус Мохамада Расулулаха, који је одговоран за координацију снага ИРГЦ-а и Басиџа у Техерану те Корпус исламске револуционарне гарде Имама Резе, који је локална подружница ИРГЦ-а у провинцији Хорасан Разави, преноси Кликс.

