Јурић: У истрази нестанка Данке Илић направљен пропуст, много нејасноћа у изјавама родитеља

27.03.2026
Игор Јурић, директор Центра за несталу и злостављану дјецу, упозорио је да је у првим моментима након нестанка двогодишње Данке Илић у Србији направљен пропуст у истрази који се више не може исправити, истичући да и даље постоје бројна неодговорена питања у овом случају.
Истиче да би за цјелокупну јавност било значајно да се зна шта се и како десило у случају двогодишње Данке Илић, која је нестала 26. марта 2024. године код Бора, и оцијенио да је у првим моментима када је истрага требало да уради највише и направи детаљну анализу, направљен пропуст који сада не може да се исправи.
Оптужница за убиство Данке Илић потврђена трећи пут
Коментаришући то што је Виши суд у Неготину потврдио оптужницу против Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића због сумње да су у Бањском Пољу код Бора убили Данку Илић, навео је да он лично не може да повјерује у то да су ова двојица оптужених могли да преваре све, заташкају цијели злочин и трагове тако да ниједан материјални доказ не може да се пронађе.
Како је навео, ако су обојица оптужених до детаља испричали комплетан злочин, поставља се питање како су они убацили дијете у ауто, како су је послије убили и зашто након свих тих признања нису рекли гдје се налази тијело Данке Илић.
"Остављамо наду да је дјевојчица и даље жива и да је могуће да је дошло до отмице, али отмице у овим околностима нису честе и превише су ризичне да би људи на тај начин ушли у отмицу дјетета. Не треба да занемаримо чињеницу да врло често постоје случајеви као што је случај Брчког, гдје су и саме породице учествовале врло често у илегалној продаји дјеце. То је опција која постоји, тако да мени лично су мале наде да је дјевојчица жива", изјавио је он за К1 телевизију.
Када је ријеч о родитељима Данке Илић, Јурић је рекао да у овако мистериозним случајевима могу да се чују разноразне теорије по друштвеним мрежама и додао да је нелогично да породица излази на друштвене мреже које су подложне разним теоријама завјере, а не желе да дођу у студио да разговарају са новинаром од повјерења и изнесу шта желе.
"Потпуно бих разумио да су они скроз повучени из јавности, да не желе ништа да коментаришу, да чекају пресуду, али ми је нејасно да иду на друштвене мреже и говоре у онако скарадним емисијама, а неће да дођу код неког искусног новинара", изјавио је он.
Јурић је додао да је било много нелогичности и нејасноћа у њиховим изјавама током преноса уживо на ТикТоку гдје су одговарали на низ питања о бројним мистеријама о Данкином нестанку и ужасним теоријама завјере које су пратиле цијели случај, од тога како је дјевојчица нестала до тога да када су они срели двојицу оптужених мајка им није поставила ниједно питање везано за дјевојчицу и да ли су је можда видјели.
Према његовим ријечима, у моменту када дијете нестане најбитније је да породица каже све што зна, да ли је било неких поремећених односа у породици, да ли имају дуг, да ли су имали сумњу да се нешто лоше дешавало у претходном периоду, са којим људима су комуницирали, јер је тада родитељима у интересу да кажу све што је на било који начин могло допринијети да дијете нестане.
"То је тако прошло у нашем случају, цео прљав веш си морао да бациш под ноге полиције да они све те могућности истраже и да на крају буде лакше и њима и вама - њима да раде истрагу а вама да дате све што можете да помогнете да се дете нађе. Те неке ствари су нелогичне, све треба да се да да се дете пронађе", поручио је Јурић.
