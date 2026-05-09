Logo
Large banner

Марш "Бесмртног пука" у Бањалуци

Аутор:

АТВ
09.05.2026 11:15

Коментари:

0
Марш "Бесмртног пука" у Бањалуци
Фото: СРНА

Марш "Бесмртног пука" поводом 9. маја - Дана побједе над фашизмом кренуо је данас централним бањалучким улицама.

У маршу "Бесмртног пука" учествују бројни грађани, носећи слике предака који су се борили против фашизма у Другом свјетском рату, чланови СУБНОР-а, министри у Влади Републике Српске, народни посланици, те представници Трећег пјешадијског Република Српска пука и амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов, преноси Срна.

Након марша, предвиђено је да на Тргу палих бораца буду положени вијенци и цвијеће код споменика жртвама фашизма, те обраћање званичника и умјетнички програм.

Милорад Додик на пријему код Владимира Путина

Република Српска

Додик: Девети мај остаје симбол побједе слободе над злом

Дан побједе над фашизмом обиљежава се 9. маја у знак сјећања на тај датум 1945. године, када је ступила на снагу безусловна капитулација нацистичке Њемачке, чиме је завршен Други свјетски рат у Европи, који је у историји човјечанства био најмасовнији, а по броју људских жртава најстравичнији сукоб у којем је погинуло око 60 милиона људи.

Српски народ био је предводник борбе против фашизма на простору бивше Југославије и поднио је највеће губитке, а Совјетски Савез дао је највећи допринос у сламању фашизма.

Бивша Југославија, која је тада и кроз историју била на страни савезника, имала је највеће губитке који се, према државној комисији бивше СФРЈ, процјењују на 1,7 милиона људи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марш "Бесмртног пука"

Бањалука

Дан побједе над фашизмом

9. мај

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Палата

Бања Лука

Бањалука обиљежава Дан побједе маршом "Бесмртног пука"

7 ч

0
Гори контејнер у бањалучком насељу, ватрогасци излазе на терен

Бања Лука

Гори контејнер у бањалучком насељу, ватрогасци излазе на терен

17 ч

0
Дјечак и дјевојчица сједе на столицама у вртићу.

Бања Лука

Потребне конкретне мјере поводом вртића у Бањалуци

19 ч

0
Мали фотограф Коста одушевио Бањалучане, скупља новац да купи поклоне мами и баки

Бања Лука

Јединствени фотограф одушевио Бањалучане: Скупља новац за поклон мами

22 ч

1

  • Најновије

15

10

Цвијановић: Шмитов извјештај врви од манипулација и лажи

15

09

Добио Панини албум и одмах пронашао грешке

15

05

Гориле двије фабрике метала, Холанђанима савјетовано да затворе прозоре

14

54

Делегација Српске у Кремљу дочекана уз највише почасти

14

47

Минићу уручена Повеља општине: У Фочи сједињено све што је потребно човјеку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner