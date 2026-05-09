Марш "Бесмртног пука" у Бањалуци

Марш "Бесмртног пука" поводом 9. маја - Дана побједе над фашизмом кренуо је данас централним бањалучким улицама.
У маршу "Бесмртног пука" учествују бројни грађани, носећи слике предака који су се борили против фашизма у Другом свјетском рату, чланови СУБНОР-а, министри у Влади Републике Српске, народни посланици, те представници Трећег пјешадијског Република Српска пука и амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов, преноси Срна.
Након марша, предвиђено је да на Тргу палих бораца буду положени вијенци и цвијеће код споменика жртвама фашизма, те обраћање званичника и умјетнички програм.
Дан побједе над фашизмом обиљежава се 9. маја у знак сјећања на тај датум 1945. године, када је ступила на снагу безусловна капитулација нацистичке Њемачке, чиме је завршен Други свјетски рат у Европи, који је у историји човјечанства био најмасовнији, а по броју људских жртава најстравичнији сукоб у којем је погинуло око 60 милиона људи.
Српски народ био је предводник борбе против фашизма на простору бивше Југославије и поднио је највеће губитке, а Совјетски Савез дао је највећи допринос у сламању фашизма.
Бивша Југославија, која је тада и кроз историју била на страни савезника, имала је највеће губитке који се, према државној комисији бивше СФРЈ, процјењују на 1,7 милиона људи.
