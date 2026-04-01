Ово месо је најгоре за срце, а често је на нашим тањирима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пречесто наши тањири садрже намирнице које дјелују апсолутно безазлено, а заправо праве озбиљан хаос у цијелом организму.
Ако волите обилан домаћи доручак, вјероватно добро знате колико је лако посегнути за брзим, индустријским рјешењима. Ипак, постоји једна специфична прехрамбена навика коју одмах морате преиспитати. Стручњаци се широм свијета слажу да је управо то најгоре месо за срце.
Бања Лука
Гејминг за хуманост: „Кантер из блока 4 на 4“ у суботу на Петрићевцу
Од раног јутра уносимо огромне количине скривене соли и тешких засићених масти, потпуно несвјесни да тиме директно саботирамо сопствено здравље. Рјешење апсолутно није у потпуном гладовању нити ригорозним дијетама, али права истина о томе шта редовно једемо налази се много дубље, у ситним словима на декларацијама месних производа.
Већина људи редовно и потпуно несвјесно купује јефтине индустријске артикле због њихове веома ниске цијене и неприродно дугог рока трајања. Навикли смо да брзо направимо обилан сендвич или на брзину испржимо пар кобасица прије одласка на посао. Међутим, то наизглед једноставно и практично рјешење носи огромну и дугорочну цијену за ваш организам. Није сваки комад протеина на столу исти. Ако заиста желите здравији крвоток и раван стомак, обавезно преконтролишите шта заправо доносите из локалне продавнице и сервирате својој породици.
Фудбал
Колико је БиХ зарадила пласманом на Свјетско првенство
Најгори избор обухвата све индустријски обрађене производе попут виршли, салама, паризера, паштета и кобасица. Ова храна пролази кроз димљење, сољење и додавање хемијских конзерванаса који директно угрожавају кардиоваскуларни систем и драстично повећавају обим струка.
Када често једете ове изразито прерађене производе, уносите дословно огромну количину натријума. Вишак индустријске соли моментално задржава воду у тијелу. Ваш крвни притисак тада нагло скаче. Крвни судови трпе огроман унутрашњи притисак и временом, полако али сигурно, губе своју неопходну еластичност. Засићене масти, које су обилно присутне у овим оброцима, изузетно се брзо лијепе за унутрашње осјетљиве зидове ваших артерија.
Масти стварају онај препознатљиви, тврди плак који постепено сужава нормалан проток крви. Зато је ово буквално месо које разара срце, а успут сасвим непримјетно додаје масне наслаге право на вашем стомаку. Занимљиво је да, како наводи студија објављена у часопису „The American Journal of Clinical Nutrition“, истраживање о утицају прерађеног меса на морталитет и кардиоваскуларна обољења указује да унос од свега 150 грама оваквих производа недељно може значајно повећати ризик од тешких срчаних проблема.
Наука и технологија
Тајни режим стиже на Инстаграм: Гледај све, а да нико не зна!
Зато такво опасно сухомеснато месо једноставно не би смело да доминира вашим редовним јеловником. Уместо да вам дају стабилну јутарњу енергију, нездрави месни производи чине вас тромим, поспаним и хронично уморним током читавог радног дана. Пробајте да замените барем тај један главни оброк дневно изузетно квалитетним комадом свјеже пилетине, домаће ћуретине или тек испечене рибе.
Убедљиво најтежи корак на путу ка много бољем и стабилнијем здрављу јесте свјесна промјена давно стечених старих навика. Избаците тешке пржене кобасице и куване виршле из своје свакодневне јутарње рутине. Уместо тога, бирајте обична кувана јаја, лагани домаћи млади сир или укусно гриловано бело месо. Ваш струк ће се видљиво и прилично брзо смањити кроз свега неколико недјеља. Ваш крвни притисак ће се знатно брже стабилизовати. Брза храна из оближње локалне пекаре такође јако често садржи најгоре месо за срце скривено у облику масних надева за разна лисната пецива и тијеста. Будите увијек изузетно опрезни и свјесно читајте ситно штампане састојке на амбалажама.
Свијет
Путин: Русија може да понуди рјешења
Ваше срце сигурно није неуништива машина која може бесконачно дуго да подноси лоше гориво и масне наслаге. Да ли сте икада свјесно пребројали колико сте комада индустријских прерађевина свјесно и без размишљања појели само током овог јутра?
Домаћа сланина направљена потпуно без нитрита и вјештачких адитива носи примјетно мањи ризик, али је и даље веома богата мастима. Једите је искључиво повремено и умјерено.
Користите сочну печену пилетину, квалитетну ћуретину осталу од претходног ручка, тврдо кувана јаја или природне намазе од поврћа. Ови протеини вас много дуже држе ситим.
Друштво
''Воде Српске'' упозоравају: Топљење снијега може да утиче на раст водостаја
Препуна је вјешто скривених калорија, рафинисане соли и разних адитива који драстично успоравају ваш базални метаболизам. Задржавање воде додатно појачава непријатан осјећај хроничне надутости, преноси Крстарица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
4 д1
Регион
4 д0
Наука и технологија
4 д0
Република Српска
4 д12
Здравље
4 д0
Здравље
5 д0
Здравље
5 д0
Здравље
5 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму