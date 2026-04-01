Више од половине Европљана признаје да у јавности погледа у телефон непознате особе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Од апликација за упознавање до финансијских података, испитаници наводе да су на туђим екранима видјели широк спектар веома личних информација.
Док се милиони Европљана спремају за ускршњи викенд, ново истраживање компаније Самсунг показује да су јавни простори постали „заједнички екрани“: 56% испитаника наводи да је случајно погледало у телефон непознате особе, док се јавни превоз издваја као мјесто гдје је најлакше уочити туђи екран (57%). Готово сваки четврти Европљанин (24%) признаје да је из радозналости погледао туђи телефон, при чему се излаже низ приватних садржаја, од личних фотографија до банкарских података.
Компанија Самсунг је анкетирала 11.000 Европљана Истраживање спроведено на 11.000 корисника паметних телефона (по 1.000 у сваком тржишту) у Великој Британији, Француској, Немачкој, Шпанији, Италији, Шведској, Данској, Финској, Норвешкој, Холандији и Белгији, које је реализовала агенција Censyswide. како би подржала лансирање модела Galaxy S26 Ultra, који доноси уграђени Privacy Display. Ова нова хардверска технологија омогућава да садржај на екрану буде видљив само директно сприједа, чиме се штити приватност из бочних углова, без нарушавања квалитета приказа[ Када је функција активирана, одређене информације и даље могу бити видљиве другима, у зависности од услова посматрања, попут угла гледања или освијетљености екрана. Препоручује се опрез приликом приказивања осјетљивих информација.
Истраживање додатно указује на раскорак између перцепције приватности и стварности: док 48% вјерује да је њихово коришћење телефона приватно у гужви, 52% сматра да је лако видјети туђи екран у јавности. Упркос томе што више од четвртине (28%) игнорише такву ситуацију или одмах скрене поглед (27%), 7% признаје да наставља дискретно да посматра.
Такође, 38% испитаника наводи да је избјегло или одложило одређене активности на телефону у јавности због могућности да неко види њихов екран, што указује на јасну потребу за већом контролом над видљивошћу дигиталног садржаја.
Готово половина испитаника (49%) имала је утисак да неко гледа у њихов екран у јавности. Већина прихвата да не постоји потпуно приватно коришћење телефона у јавности, само 21% сматра да је употреба паметног телефона у јавности приватна активност.
Иако су корисници свјесни овог ризика, резултати показују да су информације које постају видљиве често неочекивано личне.
Трећина (33%) Европљана наводи да је у јавности видјела личан садржај на туђем телефону, док 27% каже да су видјели нешто што сматрају да није требало да виде.
Најчешће виђени садржаји укључују:
Ове ситуације су углавном ненамјерне и дешавају се у свакодневним околностима. Управо то ствара „случајну публику“, људе који виде садржај на туђем екрану само зато што им је у видном пољу док немају шта друго да раде осим да гледају око себе. Чак 57% испитаника наводи јавни превоз као најчешће мјесто гдје се види нечији екран, затим чекање у реду (на примјер у супермаркету) 35% и 13% боравак у баровима, ресторанима или кафићима.
Како постају свјеснији да други могу да виде њихов екран у јавности, корисници све чешће мијењају начин коришћења телефона.
Док само 9% тврди да не реагује када осјети да неко гледа у њихов екран, 42% каже да престаје да користи телефон у том тренутку. Само 10% би директно реаговало и суочило се са особом.
Због страха да би неко могао да види њихов екран, Европљани одлажу или избјегавају активности попут: банкарских операција (62%), уношења шифри (49%), читања приватних порука (43%).
Ове промјене указују на промјену у начину на који људи размишљају о приватности, не само као о нечему чиме се управља путем поставки уређаја, већ и као о нечему што зависи од окружења.
Уз Privacy Display на моделу Galaxy S26 Ultra, корисници добијају нови алат за заштиту информација, уз постојеће навике које доприносе очувању приватности. Приватност је дуго у фокусу компаније Самсунг, а Privacy Display представља најновији корак у заштити личних података у кључним тренуцима, уз подршку седам година безбједносних ажурирања која одржавају тај ниво заштите кроз вријеме.
Бењамин Браун, главни директор маркетинга Samsung Europe, изјавио је: „Ваш телефон је једна од најличнијих ствари које посједујете, у њему су ваше фотографије, банковни подаци, поруке и још много тога. Готово свакодневно користим јавни превоз и посљедње што желим јесте да особа поред мене види шта се налази на мом екрану. Зато смо у Galaxy S26 Ultra Ултра уградили Privacy Display, како би оно што је на вашем екрану остало само ваше.“
Истраживање је обухватило 11.000 корисника паметних телефона (1.000 на сваком тржишту) у Великој Британији, Француској, Њемачкој, Шпанији, Италији, Шведској, Данској, Финској, Норвешкој, Холандији и Белгији, а спровела га је агенција Censyswide.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
4 д0
Наука и технологија
4 д0
Наука и технологија
4 д0
Наука и технологија
5 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму