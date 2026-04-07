Астролози кажу да је априлска теорија стварна: Највише ће утицати на 5 знакова

Априлска теорија је идеја према којој је април психолошки погоднији за постављање циљева и нове почетке него јануар. Астролози се с тим слажу и истичу да ће пет хороскопских знакова највише осјетити њен утицај у априлу 2026. године.
Прољеће се одувијек сматра сезоном новог почетка и обнове. Како је за VeryWell Health објаснила психолог Ла Кеита Картер, лиценцирана психолошкиња, "долази до биолошке промјене јер има више сунца, што подстиче лучење серотонина у нашем мозгу, неуротрансмитера који регулише расположење“.
Астролози тврде да је ова теорија посебно изражена управо овог априла, а до краја мјесеца неки ће се знакови у то и сами увјерити.
Према астрологињи Камили Регини, април ставља на искушење ваш систем увјерења, што је повезано са вашим плановима за будућност, па чак и са обећањима која сте дали себи и другима. У почетку неће бити лако, Јарчеви, али процес учења прихватања и суочавања са истином нема за циљ да вас сломи.
Регина истиче да је сврха свега тога дугорочна стабилност и изградња живота на чврстим темељима. Зато, колико год било тешко, ако желите да напредујете, запитајте се: "У чему нисам био искрен према себи и другима?" Оно што вам прво падне на памет највјероватније је одговор.
Дјевице, априлска теорија ове године посебно долази до изражаја код вас јер се, како објашњава Регина, много тога "активира у вашој осмој кући тајни, заједничких ресурса и скривених тема", због чега је ово посебно интензиван и важан мјесец.
То значи да ће се ствари за које сте мислили да су ријешене или заборављене поново појавити. Било да је ријеч о старим емоцијама или људима из прошлости, ти подсјетници донијеће вам закључак који вам је потребан како бисте коначно кренули даље.
Иза вас је турбулентно раздобље. Од осјећаја застоја до фрустрација у односима, биће вам драго да чујете да 2026. година доноси велику прекретницу. Априлска теорија код вас долази до пуног изражаја, и „очекује вас суочавање са стварношћу“, каже Регина (Регина). "Све што тренутно не функционише постаће немогуће игнорисати".
Мјесец би у почетку могао дјеловати стресно. Вјероватно ћете се осјећати несигурно, па и помало анксиозно. Ипак, наставите да идете напред, савјетује Регина, јер "када прођете кроз те препреке и донесете тешке одлуке, коначно ћете моћи да поправите оно што вас је исцрпљивало".
Близанци, овог мјесеца требало би да будете посебно опрезни. Према Регини ,"нешто би могло изненада да се промијени у вашим односима, пријатељствима, финансијама и плановима за будућност".
У почетку вам се то може учинити нагло или чак неправедно. Ипак, након тих промјена могли бисте осјетити олакшање јер ћете се коначно ослободити односа или ситуација које су вас дестабилизовале.
Овнови, тешко је занемарити да сте посљедњих неколико година пролазили кроз изазован период. Од финансијских потешкоћа до проблема у односима, чини се да већ дуго нисте имали прави предах. Али то се мијења у априлу, уз снажну енергију која долази са вашим знаком.
Регина (каже: "Илузије се распршују, а све што сте избјегавали, скривали или се надали да ће само од себе нестати сада поново излази на површину"). Иако то може звучати застрашујуће, живот ће вам постати много лакши када се суочите са тим изазовима, преноси Индекс.
