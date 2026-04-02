Logo
Large banner

Унука чула баку да прича о својој сахрани, па јој испунила неостварену жељу: Одвела је на путовање живота

Аутор:

АТВ
02.04.2026 08:44

Коментари:

0
Олха Пилипенко бака којој је унука испунила жељу
Фото: Facebook/Screenshot

Разговори са старијима о животу, али и о ономе што слиједи након њега, често долазе спонтано – и могу да промијене многе ствари.

Један такав разговор између баке и унуке постао је окидач за одлуку о којој данас читав свијет прича а која је њима засигурно промијенила поглед на свијет.

Драгица Радосављевић Цакана.webp

Сцена

Позната пјевачица ухватила мужа у кревету са другом, па услиједио шок: ''И сад ми је тешко''

Када је Олха Пилипенко из Украјине чула своју 85-годишњу баку како говори о сопственој смрти и чињеници да је у позним годинама, није жељела да тај разговор остане само на ријечима. Умјесто тога, одлучила је да предузме нешто посебно – да заједно крену на путовање живота.

Први лет у 85-ој години

Олха је одлучила да организује путовање у Египат које је за њену баку имало посебан значај. Не само да су заједно провеле драгоцјено вријеме, већ је бака том приликом доживјела и нешто потпуно ново – свој први лет авионом. Да, у 85-ој години.

На видео снимку који се нашао на званичној Фејсбук страници “BBC World Service”, унука је снимила баку како улази у авион, сједа и крсти се за срећан пут, затим како проводи вријеме током љета, али и разговор који су водиле након слијетања.

Унука је баку најприје питала како јој се допао лет, на шта је она кратко одговорила да је све било добро и да није имала никаквих проблема – осим што су јој, како је кроз осмијех испричала, на аеродрому одузели флашу кефира и стари мали нож њеног сина – Олхиног оца.

Олха је такође забиљежила и тренутке у којима њена бака плива у мору, игра на плажи, али и искрено признаје да јој је ово путовање испунило онај дио живота који је фалио.

Видео снимак одушевио је велики број корисника друштвених мрежа, који нису могли ништа друго да напишу осим да похвале унуку и баку, пожеливши им дуг и срећан живот.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Макрона злоставља жена, није хтио да пошаље бродове у Ормуз

“Ово је предивно”, “Колико је срећна, изгледа прелијепо”, “Баки си управо продужила живот за минимум 10 година”, “Какав предиван гест, хвала ти у име свих бака”, били су само неки од коментара испод видеа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

baka

unuka

porodica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

И ФИФА дигла цијене: Ево колико кошта улазница за Змајеве

Фудбал

И ФИФА дигла цијене: Ево колико кошта улазница за Змајеве

3 д

0
Мјерење водостаја ријеке

Србија

Водостај Саве код Шапца наредних дана изнад границе редовне одбране од поплава

3 д

0
Опасност на интернету: Дјевојчице мета сексуалних предатора и онлајн уцјена

Регион

Опасност на интернету: Дјевојчице мета сексуалних предатора и онлајн уцјена

3 д

0
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Република Српска

Додик: Када не разумијете Републику Српску

3 д

9

Више из рубрике

Мајка и беба

Породица

Ове ствари дијете наслеђује искључиво од мајке

4 д

0
Ова имена за дјецу су тренутно најпопуларнија: Нека су испала из трке

Породица

Ова имена за дјецу су тренутно најпопуларнија: Нека су испала из трке

1 седм

0
Супружници Тодоровић добили тројке, сад имају пет кћерки

Породица

Тодоровићима из Приједора се умножило богатство

1 седм

0
Кумство ове двије породице у Србији траје 370 година: ''Зна се протокол када кум улази у кућу''

Породица

Кумство ове двије породице у Србији траје 370 година: ''Зна се протокол када кум улази у кућу''

2 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner