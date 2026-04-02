Унука чула баку да прича о својој сахрани, па јој испунила неостварену жељу: Одвела је на путовање живота

Разговори са старијима о животу, али и о ономе што слиједи након њега, често долазе спонтано – и могу да промијене многе ствари.
Један такав разговор између баке и унуке постао је окидач за одлуку о којој данас читав свијет прича а која је њима засигурно промијенила поглед на свијет.
Сцена
Позната пјевачица ухватила мужа у кревету са другом, па услиједио шок: ''И сад ми је тешко''
Када је Олха Пилипенко из Украјине чула своју 85-годишњу баку како говори о сопственој смрти и чињеници да је у позним годинама, није жељела да тај разговор остане само на ријечима. Умјесто тога, одлучила је да предузме нешто посебно – да заједно крену на путовање живота.
Олха је одлучила да организује путовање у Египат које је за њену баку имало посебан значај. Не само да су заједно провеле драгоцјено вријеме, већ је бака том приликом доживјела и нешто потпуно ново – свој први лет авионом. Да, у 85-ој години.
На видео снимку који се нашао на званичној Фејсбук страници “BBC World Service”, унука је снимила баку како улази у авион, сједа и крсти се за срећан пут, затим како проводи вријеме током љета, али и разговор који су водиле након слијетања.
Унука је баку најприје питала како јој се допао лет, на шта је она кратко одговорила да је све било добро и да није имала никаквих проблема – осим што су јој, како је кроз осмијех испричала, на аеродрому одузели флашу кефира и стари мали нож њеног сина – Олхиног оца.
Олха је такође забиљежила и тренутке у којима њена бака плива у мору, игра на плажи, али и искрено признаје да јој је ово путовање испунило онај дио живота који је фалио.
Видео снимак одушевио је велики број корисника друштвених мрежа, који нису могли ништа друго да напишу осим да похвале унуку и баку, пожеливши им дуг и срећан живот.
Свијет
Трамп: Макрона злоставља жена, није хтио да пошаље бродове у Ормуз
“Ово је предивно”, “Колико је срећна, изгледа прелијепо”, “Баки си управо продужила живот за минимум 10 година”, “Какав предиван гест, хвала ти у име свих бака”, били су само неки од коментара испод видеа.
