Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде су уписали једну јако, јако важну побједу у Евролиги! Црвено-бијели су у оквиру 36. кола овог такмичења на свом терену славили против Париза са 94:81.
Тиме су направили јако крупан и јако важан корак ка пласману у идућу фазу!
Требало је симпатизерима и навијачима Звезде овдје и те како стрпљења у овој утакмици која је одиграна пред не тако препуном Београдском ареном. Морали су се наоружати стрпљењем, морали су да спреме челичне живце, јер то Звезда својим навијачима и ради цијеле сезоне.
Било је евидентно у сусрет овом дуелу да ситуација није баш најсјајнија у црвено-бијелом табору, поготово након пораза у дербију, који и није био баш најпотребнији. Тај меч је био јако важан, црвено-бијели су се оклизнули, али су сада успјели да се поправе.
Звезда је овдје против Париза имала једну од три утакмице које су од изузетне важности, поготово с обзиром на то да пред собом имају и Асвел и Реал Мадрид, а свака утакмица ће бити баш важна у сусрет крају регуларног тока сезоне.
Саша Обрадовић се поштено презнојио, он је у првој дионици успио екипу да доведе до 34 поена, али су потом потпуно стали у другој, пошто је Париз радио шта је хтио у нападу. Тим из Француске, предвођен Надиром Хифијом, био је потпуна енигма – нису знали црвено-бијели шта ће с њим.
Тако је трајало пуне три дионице, да би коначно Звезда успјела да заигра како треба и одлијепи се у посљедњих 10 минута кошарке, када су и направили разлику којом су на крају славили у овом једном занимљивом дуелу, којим су дошли до 20. побједе у Евролиги, па сада имају исти број као Барселона и Панатинаикос, док имају побједу више од Монака и Макабија.
Дјелује као да је управо и побједа Дубаија у Литванији мало тргнула црвено-бијеле у одлучујућим дијеловима утакмице, јер је тим из Емирата неко ко озбиљно пријети.
Најефикаснији у екипи Звезде био је Чима Монеке са 21 поеном, Огњен Добрић је додао 19, Коди Милер Мекинтајер 16 уз 14 асистенција, док је Ебука Изунду меч завршио са 13 поена. Код Париза је најбољи био Надир Хифи са 20 поена, Робинсон и Роден су додали по 20.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму