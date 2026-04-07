Јуниори Олденбурга декласирали Галатасарај

Јуниорска селекција Олденбурга декласирала је Галатасарај резултатом 93:64 у другом мечу дана на турниру ФИБА Лиге шампиона у Лакташима.
Као и у првом мечу виђена је једносмјерна улица од почетка до краја и ниједног тренутка није било неизвјесности.
Најефикаснији у тријумфу Олденбурга био је Марко Чувало са 19 поена, док је у пораженом тиму Мерт Ајдин убацио 17 поена.
У наредном мечу од 17:30 Игокеа игра против Сабаха.
