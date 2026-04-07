Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

Коментари:0
Маестралну партију имао је Никола Јокић који је забиљежио нови трипл-дабл и тако помогао Денверу да дође до побједе против Портланда резултатом 137:132 послије преокрета и продужетка.
То је уједно девета везана побједа за Нагетсе.
Када је најпотребније Никола Јокић игра најбоље. Сада се у моћ српског аса увјерио и Портланд чијим кошаркашима није била довољна ни двоцифрена предност.
За 43 минута на паркету Јокић је уписао 35 поена и томе додао 14 скокова и 13 асистенција. Шутирао је 14/26 за два 1/5 за три поена, док је сва четири пута био прецизан на линији пенала. Уз то је имао и пет украдених лопти као и двије блокаде, док је са друге стране уписао и шест изгубљених лопти.
Денвер је био у проблему током цијелог првог полувремена, а иако су се приближили у трећој дионици кошаркаши Портланда су у једном моменту имали великих 18 поена предности.
Испред Нагетса била је готово немогућа мисија, али уз хероја Јокића ништа није немогуће. Преокрет је најприје почео да режира Валенчунас, придружио му се Мареј, да би Јoкић потом везао десет поена.
Српски ас имао је прилику да донесе већ тада потпуни преокрет, али је промашио два шута за побједу па је тако меч отишао у продужетак. Ту је главну улогу имао Мареј, да би Јокић на око минут и по до краја меча ставио тачку на невјероватан преокрет за девету везану побједу Денвера.
Троструки МВП велику помоћ имао је од Гордона који је постигао 23 поена и уписао девет скокова уз пет асистенција, док је Мареј завршио меч са 20 поена, седам асистенција и једним скоком.
Са друге стране Камара је предводио Портланд са 30 поена, док је нову одличну партију забиљежио Дени Авдија са 26 поена, четири скока и седам асистенција.
Ова побједа била је веома важна за Денвер који се са Лејкерсима бори за треће мјесто на табели Западне конференције. Улог је велики јер екипа која заврши на трећем мјесту неће играти са лидером (у овом случају Оклахомом) до финала конференције.
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму