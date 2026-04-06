Креће јуниорска Лига шампиона у Лакташима: Игокеа спремна на поход за трофеј

Аутор:АТВ
Коментари:0
Јуниори Игокее у добром расположењу дочекују почетак турнира у Лакташима. Тренер Јован Мирковић задовољан је радом у минулом периоду и дан пред утакмицу против азербејџанског Сабаха поручује да је екипа спремна за велике ствари пред домаћом публиком.
На четвртом турниру јуниорске Лиге шампиона учествује 12 екипа подијељених у четири групе, а након отказивања израелске Бнеи Херцлије прилику да покажу квалитет добили су и млади момци бањалучког Борца.
Тренер екипе Жарко Милаковић каже да је учешће на једном оваквом турниру велика ствар за клуб.
Указаној прилици радују се и млади играчи Борца. Надају се да ће представити клуб у најбољем свјетлу.
Првог дана турнира на програму су четири утакмице. Од 12 и 30 на терен ће играчи Нимбурка и Остендеа, у 15 часова почиње дуел Галтасараја и Олденбурга, док ће Игокеа и Сабах на паркет у термину од 17 и 30. Посљедњи меч дана резервисан је за окршај Бона и Спартака од 20 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
07
52
07
38
07
33
07
25
07
15
Тренутно на програму