Креће јуниорска Лига шампиона у Лакташима: Игокеа спремна на поход за трофеј

АТВ
06.04.2026 22:36

Икогеа јуниори
Фото: АТВ

Јуниори Игокее у добром расположењу дочекују почетак турнира у Лакташима. Тренер Јован Мирковић задовољан је радом у минулом периоду и дан пред утакмицу против азербејџанског Сабаха поручује да је екипа спремна за велике ствари пред домаћом публиком.

На четвртом турниру јуниорске Лиге шампиона учествује 12 екипа подијељених у четири групе, а након отказивања израелске Бнеи Херцлије прилику да покажу квалитет добили су и млади момци бањалучког Борца.

Тренер екипе Жарко Милаковић каже да је учешће на једном оваквом турниру велика ствар за клуб.

Указаној прилици радују се и млади играчи Борца. Надају се да ће представити клуб у најбољем свјетлу.

Првог дана турнира на програму су четири утакмице. Од 12 и 30 на терен ће играчи Нимбурка и Остендеа, у 15 часова почиње дуел Галтасараја и Олденбурга, док ће Игокеа и Сабах на паркет у термину од 17 и 30. Посљедњи меч дана резервисан је за окршај Бона и Спартака од 20 часова.

