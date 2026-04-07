ФИБА лига шампиона: Данас почиње завршни турнир

Андреј Кнежевић
07.04.2026 08:49

ФИБА Лига шампиона Лакташи
Фото: АТВ

У Лакташима данас почиње завршни турнир јуниорске ФИБА Лиге шампиона на којем ће да наступи дванаест екипа подијељених у четири групе.

Прва утакмица на програму је у 12.30, а част да отворе турнир припала је младим кошаркашима Нимбурка и Остендеа.

У 15.00 часова на терен излазе Галатасарај и Олденбург у првој утакмици групе Ц.

У борбу за трофеј данас креће и јуниорска селекција Игокее коју од 18.00 часова очекује двобој са дебитантом у овом такмичењу екипом Сабаха из Бакуа.

Први такмичарски дан затвара окршај Спартака и Телеком Бона који почиње у 20.00 часова.

Прочитајте више

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херцлија на турниру у Лакташима

Кошарка

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херцлија на турниру у Лакташима

1 д

0
Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

Кошарка

Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

4 седм

0
ФИБА Лига шампиона Лакташи

Кошарка

ФИБА Лига шампиона за јуниоре: У Лакташима све спремно за жријеб

4 седм

0
Игокеа поразом од Галатасараја завршила наступ у ФИБА Лиги шампиона

Кошарка

Игокеа поразом од Галатасараја завршила наступ у ФИБА Лиги шампиона

3 мј

0

Више из рубрике

Никола Јокић на утакмици против Портланда

Кошарка

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

19 ч

0
Икогеа јуниори

Кошарка

Креће јуниорска Лига шампиона у Лакташима: Игокеа спремна на поход за трофеј

1 д

0
Лоше вијести за Николу Јовића

Кошарка

Лоше вијести за Николу Јовића

1 д

0
Лука Дончић хитно напустио Америку и тражи спас у Европи

Кошарка

Лука Дончић хитно напустио Америку и тражи спас у Европи

1 д

0

