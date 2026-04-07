ФИБА лига шампиона: Данас почиње завршни турнир

Аутор:Андреј Кнежевић
У Лакташима данас почиње завршни турнир јуниорске ФИБА Лиге шампиона на којем ће да наступи дванаест екипа подијељених у четири групе.
Прва утакмица на програму је у 12.30, а част да отворе турнир припала је младим кошаркашима Нимбурка и Остендеа.
У 15.00 часова на терен излазе Галатасарај и Олденбург у првој утакмици групе Ц.
У борбу за трофеј данас креће и јуниорска селекција Игокее коју од 18.00 часова очекује двобој са дебитантом у овом такмичењу екипом Сабаха из Бакуа.
Први такмичарски дан затвара окршај Спартака и Телеком Бона који почиње у 20.00 часова.
