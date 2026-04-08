Трамп објавио примирје и одгодио напад: Иран слави

Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је да је пристао „обуставити бомбардовање и нападе на Иран на период од двије седмице“, под условом да Техеран пристане на потпуно отварање Хормушког мореуза.
Трамп је раније Ирану дао рок до 20 сати у уторак по вашингтонском времену – односно 2 сата ујутро по средњоевропском – да поново отвори Хормушки мореуз, кључан за глобално снабдијевање нафтом. У супротном је запријетио уништењем „читаве једне цивилизације“.
Иран и Израел такође су потврдили да су пристали на двонедјељни прекид ватре.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да вјерује како је Кина помогла у подстицању Ирана на преговоре о прекиду ватре, преноси АФП.
„Из онога што чујем – да“, рекао је Трамп у телефонском разговору, одговарајући на питање да ли је Пекинг учествовао у притиску на Техеран, који је кинески савезник.
Портпарол кинеске амбасаде у Вашингтону рекао је за CNN да Кина од почетка сукоба „ради на постизању прекида ватре и окончању конфликта“.
„Кина поздравља све напоре који воде миру“, рекао је Лиу Пенгју.
„Надамо се да ће релевантне стране искористити прилику за мир, превазићи разлике дијалогом и што прије окончати сукоб“, додао је.
Пекинг је већ раније имао важну улогу у међународној дипломатији, укључујући посредовање у приближавању Ирана и Саудијске Арабије 2023. године, а кинески предсједник Си Ђинпинг промовише улогу Кине као глобалног посредника.
(Индекс)
