Logo
Large banner

Трамп објавио примирје и одгодио напад: Иран слави

Аутор:

АТВ
08.04.2026 06:59

Коментари:

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је да је пристао „обуставити бомбардовање и нападе на Иран на период од двије седмице“, под условом да Техеран пристане на потпуно отварање Хормушког мореуза.

Трамп је раније Ирану дао рок до 20 сати у уторак по вашингтонском времену – односно 2 сата ујутро по средњоевропском – да поново отвори Хормушки мореуз, кључан за глобално снабдијевање нафтом. У супротном је запријетио уништењем „читаве једне цивилизације“.

Иран и Израел такође су потврдили да су пристали на двонедјељни прекид ватре.

Трамп вјерује да је Кина помогла у подстицању Ирана на преговоре

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да вјерује како је Кина помогла у подстицању Ирана на преговоре о прекиду ватре, преноси АФП.

„Из онога што чујем – да“, рекао је Трамп у телефонском разговору, одговарајући на питање да ли је Пекинг учествовао у притиску на Техеран, који је кинески савезник.

Портпарол кинеске амбасаде у Вашингтону рекао је за CNN да Кина од почетка сукоба „ради на постизању прекида ватре и окончању конфликта“.

„Кина поздравља све напоре који воде миру“, рекао је Лиу Пенгју.

„Надамо се да ће релевантне стране искористити прилику за мир, превазићи разлике дијалогом и што прије окончати сукоб“, додао је.

Пекинг је већ раније имао важну улогу у међународној дипломатији, укључујући посредовање у приближавању Ирана и Саудијске Арабије 2023. године, а кинески предсједник Си Ђинпинг промовише улогу Кине као глобалног посредника.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

ултиматум

примирје

Иран

Хормушки мореуз

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner