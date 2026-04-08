Почиње исплата пензија у Српској

Министарство финансија Републике Српске исплатиће данас пензије за март у укупном износу од 180 милиона КМ.
Усвојеним Буџетом Републике Српске у 2026. години за пензије је намијењено укупно двије милијарде 162.6 милиона марака, што је повећање за 196,6 милиона, у односу на годину раније.
Пензије су од 2013. године усклађиване 10 пута редовно и 14 пута ванредно, уз реално повећање за 116,3 одсто.
