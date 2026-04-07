Сутра исплата мартовских пензија у Републици Српској

Министарство финансија Републике Српске исплатиће сутра, 08.04.2026. године, пензије за мјесец март у укупном износу 180.000.000 КМ.
Усвојеним Буџетом Републике Српске у 2026. години за пензије је намијењено укупно 2.162.600.000 КМ, што је повећање за 196,6 милиона КМ у односу на годину раније.
Пензије су од 2013. године усклађене 10 пута редовно и 14 пута ванредно, уз реално повећање за 116,3 одсто.
