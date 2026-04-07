Logo
Large banner

Додик о посјети Венса Будимпешти: Сигнал снажне подршке Влади Мађарске на челу са Орбаном

Аутор:

АТВ
07.04.2026 13:56

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: АТВ

Поздрављамо долазак потпредсједника САД Џеј Ди Венса у званичну билатералну посјету Мађарској, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Ова посјета сигнализира снажну подршку Влади Мађарске на челу са Виктором Орбаном, савезништво, наглашава истовјетну визију националне безбједности и суверенитета националних држава", истакао је Додик на Иксу.

Навео је да премијер Орбан заслужује овакав гест потврде његових лидерских капацитета и поштовања које ужива од најважнијих земаља свијета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner