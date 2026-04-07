Додик о посјети Венса Будимпешти: Сигнал снажне подршке Влади Мађарске на челу са Орбаном

Аутор:АТВ
Поздрављамо долазак потпредсједника САД Џеј Ди Венса у званичну билатералну посјету Мађарској, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Ова посјета сигнализира снажну подршку Влади Мађарске на челу са Виктором Орбаном, савезништво, наглашава истовјетну визију националне безбједности и суверенитета националних држава", истакао је Додик на Иксу.
Навео је да премијер Орбан заслужује овакав гест потврде његових лидерских капацитета и поштовања које ужива од најважнијих земаља свијета.
Поздрављамо долазак потпредсједника САД @JDVance у званичну билатералну посјету Мађарској. Ова посјета сигнализира снажну подршку Влади Мађарске на челу са @PM_ViktorOrban , савезништво, наглашава истовјетну визију националне безбједности и суверенитета националних држава.…— Милорад Додик (@MiloradDodik) April 7, 2026
