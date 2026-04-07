Игор Додик дочекао Доналда Трампа Млађег на бањалучком аеродрому

Аутор:АТВ
Коментари:11
Доналд Трамп Млађи слетио је данас на бањалучки аеродром у 12 часова и 52 минуте, а дочекао га је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
"Доналд Трамп Јуниор у Бањалуку долази на мој лични позив и на пријатељској основи. Ова посјета нема никакве везе са било каквим измишљеним аранжманима о којима говоре сарајевски портали", рекао је раније Додик.
Долазак сина америчког предсједника прошао је без присуства камера. Медијима није било дозвољено фотографисање нити снимање на аеродрому, па су први кадрови изостали, упркос великом интересовању јавности.
Према информацијама са лица мјеста, већ у 13 часова и 6 минута формирана је дуга колона возила која је напустила аеродром у Маховљанима и упутила се ка Бањалуци.
Детаљи посјете за сада нису званично саопштени, а очекује се да ће током дана бити познато више информација о састанцима и разлозима доласка.
Долазак Трампа Млађег изазвао је велику пажњу јавности, али и политичке реакције, с обзиром на то да се ради о личности која долази из породице једног од најутицајнијих политичара у Сједињеним Америчким Државама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
13 ч0
Бања Лука
14 ч0
Република Српска
14 ч0
БиХ
15 ч2
Република Српска
13 ч0
Република Српска
14 ч0
Република Српска
14 ч0
Република Српска
15 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму