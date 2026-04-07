Игор Додик дочекао Доналда Трампа Млађег на бањалучком аеродрому

07.04.2026 13:36

Игор Додик дочекао Доналда Трампа Млађег на Аеродрому Бањалука
Доналд Трамп Млађи слетио је данас на бањалучки аеродром у 12 часова и 52 минуте, а дочекао га је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.

"Доналд Трамп Јуниор у Бањалуку долази на мој лични позив и на пријатељској основи. Ова посјета нема никакве везе са било каквим измишљеним аранжманима о којима говоре сарајевски портали", рекао је раније Додик.

Долазак сина америчког предсједника прошао је без присуства камера. Медијима није било дозвољено фотографисање нити снимање на аеродрому, па су први кадрови изостали, упркос великом интересовању јавности.

Према информацијама са лица мјеста, већ у 13 часова и 6 минута формирана је дуга колона возила која је напустила аеродром у Маховљанима и упутила се ка Бањалуци.

Детаљи посјете за сада нису званично саопштени, а очекује се да ће током дана бити познато више информација о састанцима и разлозима доласка.

Долазак Трампа Млађег изазвао је велику пажњу јавности, али и политичке реакције, с обзиром на то да се ради о личности која долази из породице једног од најутицајнијих политичара у Сједињеним Америчким Државама.

