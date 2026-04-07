Детаљи доласка Доналда Трампа Млађег: Ево са ким је стигао у Бањалуку

07.04.2026 13:44

Трамп Млађи у Бањалуку је стигао у пратњи вјеренице Бетине Андерсон, америчког модела, инфлуенсерице и филантропкиње. Пару се придружио и Бред Парскал, дугогодишњи сарадник породице који је, између осталог, радио кампање Доналда Трампа 2016. и 2020. године.

Делегација је стигла из Флориде, тачније из Вест Палм Бича директним летом чартер компаније „Виста Џет“ пословним авионом „Бомбардијер Глобал 6000“. Лет је трајао 9 сати и 11 минута.

Најстаријег сина Доналда Трампа и пратњу на аеродрому је дочекао Игор Додик.

Делегација се с аеродрома у 17 аута дугој колони упутила ка центру Бањалуке, гдје су блокиране све улице у ужем центру града.

Република Српска

Прочитајте више

Игор Додик дочекао Доналда Трампа Млађег на Аеродрому Бањалука

Република Српска

Игор Додик дочекао Доналда Трампа Млађег на бањалучком аеродрому

13 ч

11
Цвијановић: Посјета Трампа Млађег превише важна да бисмо дозволили да је поквари сарајевска клеветничка кампања

Република Српска

Цвијановић: Посјета Трампа Млађег превише важна да бисмо дозволили да је поквари сарајевска клеветничка кампања

14 ч

0
Доналд Трамп Млађи у Српској: Делегација кренула према Бањалуци

Република Српска

Доналд Трамп Млађи у Српској: Делегација кренула према Бањалуци

14 ч

0
Оклопно возило САЈ-а Деспот на семафору у центру Бањалуке док се очекује долазак Доналда Трампа Млађег

Бања Лука

Појачане мјере безбједности у Бањалуци

14 ч

0

Више из рубрике

Игор Додик дочекао Доналда Трампа Млађег на Аеродрому Бањалука

Република Српска

Игор Додик дочекао Доналда Трампа Млађег на бањалучком аеродрому

13 ч

11
Цвијановић: Посјета Трампа Млађег превише важна да бисмо дозволили да је поквари сарајевска клеветничка кампања

Република Српска

Цвијановић: Посјета Трампа Млађег превише важна да бисмо дозволили да је поквари сарајевска клеветничка кампања

14 ч

0
Доналд Трамп Млађи у Српској: Делегација кренула према Бањалуци

Република Српска

Доналд Трамп Млађи у Српској: Делегација кренула према Бањалуци

14 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Република Српска

Доналд Трамп Млађи стигао у Републику Српску

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

