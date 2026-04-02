Једни живе као краљеви, други гладују: Гдје су у свијету најбоље пензије?

Најстарији суграђани најбоље живе у Луксембургу гдје пензија износи невјероватних 225 одсто у односу на трошкове живота, док најлошије живе пензионери у Албанији и Украјини.
Да ли је државна пензија довољна за достојанствен живот? Одговор драматично зависи од тога гдје на мапи Европе проводите треће доба. Ново истраживање компаније Moorepay открива сурову истину да чак у 20 од 39 европских земаља, државна пензија не покрива чак ни основне животне трошкове.
Важно је напоменути да ови подаци не укључују трошкове станарине. Ако бисмо у рачуницу додали кирију, број земаља у којима пензионери живе испод границе одрживости био би знатно већи.
Разлике су астрономске. Док у Грузији пензија покрива тек 22 одсто основних трошкова, у Луксембургу она износи невјероватних 225% у односу на трошкове живота. То значи да просјечном пензионеру у Луксембургу, након што плати све рачуне и храну, остане вишак од скоро 16.000 евра годишње.
Слична ситуација је и у Италији (210 посто), Финској (208 посто) и Шпанији (199 посто), гдје су пензије практично дупла вриједност основних трошкова живота.
На другом крају скале налази се Балкан и Источна Европа. Овдје државна пензија није довољна ни за голо преживљавање самца:
Професор Ноел Вајтсајд са Оксфорда истиче да у сиромашнијим земљама Европе пензија није самосталан приход, већ породице морају да „субвенционишу“ своје старије чланове како би они уопште могли да прегурају мјесец.
Сјевер и Запад наспрам Истока
Географски јаз је непремостив. У сјеверној и западној Европи (укључујући нордијске земље), пензија је еквивалент пристојне плате. У централној Европи (Пољска, Чешка) покривеност је умјерена (око 110 посто), док на Балкану пензија покрива само дјелић реалних потреба.
С обзиром на то да чак 66 одсто прихода људи старијих од 65 година у Европи долази директно из државне касе, овај јаз директно диктира ко ће у старости путовати свијетом, а ко ће бирати између лијекова и рачуна за струју.
Стручњаци указују на то да ниво пензија директно зависи од „архитектуре“ пензионог система сваке нације. Док се богатије земље ослањају и на приватне пензионе фондове, на Балкану је држава и даље једини, али често недовољан ослонац, пише Бизлајф.
