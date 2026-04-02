Прекинут дневни раст: Пада цијена злата

02.04.2026 09:13

Прекинут дневни раст: Пада цијена злата
Цијене злата су у четвртак промијениле смјер и пале за више од 1 одсто, прекинувши четвородневни низ побједа, након што је амерички предсједник Доналд Трамп рекао да ће Сједињене Државе наставити рат у Ирану у надолазећим седмицама.

Спот цијена злата пала је за 1.3 одсто на 4.694,48 долара по унци, док су амерички термински уговори за злато пали за 1.9 процената на 4.723,70 долара.

Цијене су порасле за више од 1 одсто на највишим нивоима од 19. марта прије Трампових изјава.

Сједињене Државе ће "изузетно снажно" ударити Иран у сљедеће двије до три седмице и гурнути га назад у "камено доба", рекао је Трамп нацији у телевизијском говору.

Трамп је додао да су амерички стратешки циљеви у сукобу близу испуњења, наводи "TheHinduBusinessLine".

