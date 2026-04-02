Ужас у САД: Бебу убио залутали метак

Аутор:АТВ
Коментари:0
Седмомјесечна беба, која је била у колицима, погинула је од залуталог метка, када је мушкарац на мопеду пуцао на групу људи на тротоару у насељу Бруклин у Њујорку, саопштила је данас градска полиција.
У саопштењу полиција наводи да се вјерује да је пуцњава, која се догодила јуче у поподневним сатима, повезана са бандом, и да је беба случајна жртва, преноси АП.
"Нема ријечи које могу да залијече бол који ова породица тренутно осјећа. Живот који је једва почео одузет је у тренутку", рекао је градоначелник Њујорка Зохран Мамдани на конференцији за новинаре, у близини мјеста гдје се пуцњава догодила.
Мопед, на којем су била двојица мушкараца, од којих је један пуцао на групу људи, сударио се након пуцњаве са аутомобилом.
Хроника
У току велика акција полиције у Градишци, заплијењена велика количина "сканка"
"Том приликом је један од њих повријеђен и пребачен је у болницу, гдје се налази у полицијском притвору, док је други побјегао са лица мјеста, и за њим се још трага", рекла је полицијска комесарка Џесика Тиш.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму