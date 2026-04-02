02.04.2026 09:02

Ужас у САД: Бебу убио залутали метак
Фото: Pexels

Седмомјесечна беба, која је била у колицима, погинула је од залуталог метка, када је мушкарац на мопеду пуцао на групу људи на тротоару у насељу Бруклин у Њујорку, саопштила је данас градска полиција.

У саопштењу полиција наводи да се вјерује да је пуцњава, која се догодила јуче у поподневним сатима, повезана са бандом, и да је беба случајна жртва, преноси АП.

"Нема ријечи које могу да залијече бол који ова породица тренутно осјећа. Живот који је једва почео одузет је у тренутку", рекао је градоначелник Њујорка Зохран Мамдани на конференцији за новинаре, у близини мјеста гдје се пуцњава догодила.

Мопед, на којем су била двојица мушкараца, од којих је један пуцао на групу људи, сударио се након пуцњаве са аутомобилом.

У току велика акција полиције у Градишци, заплијењена велика количина "сканка"

"Том приликом је један од њих повријеђен и пребачен је у болницу, гдје се налази у полицијском притвору, док је други побјегао са лица мјеста, и за њим се још трага", рекла је полицијска комесарка Џесика Тиш.

Више из рубрике

Покушао гурнути човјека под воз

Свијет

Снимљен узнемирујући покушај убиства: Покушао гурнути човјека под воз

3 д

0
Руска ПВО оборила 147 украјинских дронова

Свијет

Руска ПВО оборила 147 украјинских дронова

3 д

0
Трамп: Макрона злоставља жена, није хтио да пошаље бродове у Ормуз

Свијет

Трамп: Макрона злоставља жена, није хтио да пошаље бродове у Ормуз

3 д

0
Хитно упозорење Америке: Напад могућ у наредних 24 до 48 сати

Свијет

Хитно упозорење Америке: Напад могућ у наредних 24 до 48 сати

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

12

Молимо се преподобном Захарију: Данас испоштујте овај обичај, тиче се свих нас

07

05

Жена пала са седмог спрата, није јој било спаса

06

58

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херицлије на турниру у Лакташима

06

54

АТВ јутро, 06.04.2026.

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

