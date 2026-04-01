Како ће грађанима бити враћен дио акциза на гориво којег се Српска одриче?

На данашњој сједници Владе Републике Српске донијета је веома важна одлука о укидању акциза на гориво.
"Ми се као Влада Српске одричемо свог буџетског дијела, који је негдје око 10 пфенинга по литру", истакао је министар трговине и туризма Српске Нед Пуховац.
Он је рекао да је ова одлука врло битна.
"Како за грађанство тако и за привреду. Све ће се директно рјешавати на бензинским станицама, када купите гориво, рачун се умањи за 10 пфенинга по литру. Довољно је да имате личну карту која је издата од МУП-а Српске и да имате наше таблице", каже Пуховац.
Разлог за доношење ове одлуке огледа се у потреби ублажавања економских посљедица раста цијена нафтних деривата, који директно утичу на трошкове живота грађана и пословање привредних субјеката.
Увођењем поврата дијела акциза на нафтне деривате омогућава се директна финансијска подршка становништву, чиме се доприноси очувању ликвидности заштити животног стандарда грађана.
Предложеним рјешењем утврђено је да се остварује право на умањење малопродајне цијене нафтних деривата у износу од 0,10 КМ по литру на територији Републике Српске, при куповини у једном од малопродајних објеката овлашћених дистрибутера нафтних деривата за физичка и правна лица у Републици Српској.
