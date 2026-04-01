Како ће грађанима бити враћен дио акциза на гориво којег се Српска одриче?

01.04.2026 14:30

На данашњој сједници Владе Републике Српске донијета је веома важна одлука о укидању акциза на гориво.

"Ми се као Влада Српске одричемо свог буџетског дијела, који је негдје око 10 пфенинга по литру", истакао је министар трговине и туризма Српске Нед Пуховац.

Он је рекао да је ова одлука врло битна.

"Како за грађанство тако и за привреду. Све ће се директно рјешавати на бензинским станицама, када купите гориво, рачун се умањи за 10 пфенинга по литру. Довољно је да имате личну карту која је издата од МУП-а Српске и да имате наше таблице", каже Пуховац.

вицо зељковиц

Фудбал

Вицо Зељковић након Италије послао јасну поруку

Разлог за доношење ове одлуке огледа се у потреби ублажавања економских посљедица раста цијена нафтних деривата, који директно утичу на трошкове живота грађана и пословање привредних субјеката.

Увођењем поврата дијела акциза на нафтне деривате омогућава се директна финансијска подршка становништву, чиме се доприноси очувању ликвидности заштити животног стандарда грађана.

Предложеним рјешењем утврђено је да се остварује право на умањење малопродајне цијене нафтних деривата у износу од 0,10 КМ по литру на територији Републике Српске, при куповини у једном од малопродајних објеката овлашћених дистрибутера нафтних деривата за физичка и правна лица у Републици Српској.

Облаци, киша, снијег-10012025

Друштво

Прогноза која ће многе разочарати: Ево какво нас вријеме очекује послије Васкрса

Више из рубрике

Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Економија

Извршена уплата доприноса за 425 демобилисаних бораца

4 д

1
Avion

Економија

Плата зависи од килограма: Авио-компанија уводи шокантна правила за посаду

4 д

0
Гасовод

Економија

Први пут од јануара 2023. просјечне цијене гаса у Европи премашиле 600 долара

4 д

0
Велаула: Од сутра оперативно шест милиона КМ за раднике "Нове Љубије"

Економија

Велаула: Од сутра оперативно шест милиона КМ за раднике "Нове Љубије"

5 д

5

