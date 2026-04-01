Logo
Large banner

Први пут од јануара 2023. просјечне цијене гаса у Европи премашиле 600 долара

Аутор:

АТВ
01.04.2026 07:58

Коментари:

0
Гасовод
Фото: Jakub Pabis/Pexels

Просјечне берзанске цијене гаса у Европи порасле су за 59 процената у марту у поређењу са фебруаром усљед ескалације сукоба на Блиском истоку, премашивши 600 долара први пут од фебруара 2023. године, произлази из анализе Спутњика података са лондонске берзе ИЦЕ.

Просјечна цијена најближих фјучерса према индексу ТТФ (највеће европско чвориште, које се налази у Холандији) износила је 631,9 долара по хиљаду кубних метара. Посљедњи пут просјечне месјечне цијене су премашиле ову границу у јануару 2023. године, када је просјечна мјесечна цијена гаса у Европи достигла 711,6 долара.

Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанијаху: Израел погодио Иран и његову терористичку осовину са "10 пошасти"

Цијене су почеле да расту 2. марта, првог дана трговања након америчких и израелских удара на Иран. У поређењу са даном прије ескалације сукоба на Блиском истоку, цијена је порасла за 38,2 одсто, на скоро 540 долара.

Цијене су наставиле да остају изнад нивоа виђених у протекле двије године због затварања Ормуског мореуза и обуставе рада неких гасних инфраструктура на Блиском истоку.

Локални максимум од 853,7 долара по барелу оборен је 19. марта, када је Катар енерџи објавио оштећење два од својих 14 производних погона за течни природни гас у Катару. Цијене нису достигле овај ниво од почетка јануара 2023. године.

астронаут

Наука и технологија

Астронаут снимио љубичасти "објекат са пипцима", јавност у страху

Цијене гаса биле су знатно више у периоду 2021-2022. Овај ниво није виђен од 1996. године, од цијеле историје гасних чворишта у Европи.

Цијене су достигле рекордних 3.892 долара по хиљаду кубних метара почетком прољећа 2022. године.

(sputniknews.com)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

gas

Berza

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пољупцима до челичног имунитета: Љубљење драстично поправља здравље цријева

Љубав и секс

Пољупцима до челичног имунитета: Љубљење драстично поправља здравље цријева

4 д

1
Вода ријека

Регион

Више особа завршило у Сави, у току акција спасавања

4 д

0
Први април донио све осим шале: Снијег и олујна бура у Српској

Друштво

Први април донио све осим шале: Снијег и олујна бура у Српској

4 д

0
Vic

Занимљивости

Обиљежавамо Свјетски дан шале: Ево како је настао 1. април

4 д

0

Више из рубрике

Велаула: Од сутра оперативно шест милиона КМ за раднике "Нове Љубије"

Економија

Велаула: Од сутра оперативно шест милиона КМ за раднике "Нове Љубије"

5 д

5
Стабилизација ситуације ни на видику: Више од три милиона незапослених

Економија

Стабилизација ситуације ни на видику: Више од три милиона незапослених

5 д

0
Злато у паду: Инфлација и приноси диктирају тржиште

Економија

Злато у паду: Инфлација и приноси диктирају тржиште

5 д

0
Колица за бебу

Економија

Упозорење за родитеље: Са тржишта повучена дјечија колица, нису безбједна

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner