Први пут од јануара 2023. просјечне цијене гаса у Европи премашиле 600 долара

Просјечне берзанске цијене гаса у Европи порасле су за 59 процената у марту у поређењу са фебруаром усљед ескалације сукоба на Блиском истоку, премашивши 600 долара први пут од фебруара 2023. године, произлази из анализе Спутњика података са лондонске берзе ИЦЕ.
Просјечна цијена најближих фјучерса према индексу ТТФ (највеће европско чвориште, које се налази у Холандији) износила је 631,9 долара по хиљаду кубних метара. Посљедњи пут просјечне месјечне цијене су премашиле ову границу у јануару 2023. године, када је просјечна мјесечна цијена гаса у Европи достигла 711,6 долара.
Цијене су почеле да расту 2. марта, првог дана трговања након америчких и израелских удара на Иран. У поређењу са даном прије ескалације сукоба на Блиском истоку, цијена је порасла за 38,2 одсто, на скоро 540 долара.
Цијене су наставиле да остају изнад нивоа виђених у протекле двије године због затварања Ормуског мореуза и обуставе рада неких гасних инфраструктура на Блиском истоку.
Локални максимум од 853,7 долара по барелу оборен је 19. марта, када је Катар енерџи објавио оштећење два од својих 14 производних погона за течни природни гас у Катару. Цијене нису достигле овај ниво од почетка јануара 2023. године.
Цијене гаса биле су знатно више у периоду 2021-2022. Овај ниво није виђен од 1996. године, од цијеле историје гасних чворишта у Европи.
Цијене су достигле рекордних 3.892 долара по хиљаду кубних метара почетком прољећа 2022. године.
(sputniknews.com)
