Злато у паду: Инфлација и приноси диктирају тржиште

Злато је пало за 21 одсто од свог јануарског врхунца упркос растућем геополитичком ризику, кршећи конвенционални оквир сигурних уточишта.
Злато не пада зато што је потражња нестала. Пада јер се маргинални ток преусмјерио с дискреционе куповине на присилну продају у макро окружењу гдје је инфлација подстакнута енергијом подигла реалне приносе, ојачала амерички долар и блокирала Федералне резерве.
Злато је 2. марта достигло 5.423 долара, врхунац почетног одговора сигурног уточишта на нападе на Иран 28. фебруара. У року од три седмице, вратило се за отприлике 25 одсто од врха до дна с тог врхунца сукоба, достигавши циклични минимум близу 4.079 долара - док су транзити танкера кроз Ормуски мореуз били отприлике пет дневно, Брент сирова нафта трговала се изнад 100 долара, а геополитичка позадина није се смирила.
Стандардни оквир сигурних уточишта не објашњава тај слијед. Макро оквир објашњава. Злато одређује цијену посљедица рата, а не самог догађаја.
Механизам преноса одвија се кроз два истовремена канала. Први су инфлацијска очекивања. Поремећај у Ормуском мореузу подигао је Брент сирову нафту изнад 100 долара по барелу, мијењајући тржишно тумачење пута политике Федералних резерви.
Почетком 2026., терминска тржишта су одређивала цијену два смањења каматних стопа. До 18. марта, медијанска пројекција ФОМЦ-овог тачкастог дијаграма задржала је једно смањење за цијелу годину, на састанку у децембру, при чему седам од деветнаест учесника није предвиђало никаква смањења.
Кључно је да тржишта одређују цијену инфлацијског шока прије него што се појави у службеним подацима о индексу потрошачких цијена (ЦПИ). Темељни ПЦЕ већ је износио 3.1 одсто у односу на претходну годину у јануару прије енергетског шока.
Очитавања ЦПИ-ја за март и април, прва која су забиљежила пренос узрокован Ормусом, још нису објављена. Сигнал инфлације унапријед стога је неповољнији него што то досад одражавају било који објављени подаци, наводи "Инвестинг".
