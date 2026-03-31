Злато у паду: Инфлација и приноси диктирају тржиште

31.03.2026 10:49

Фото: Pixabay

Злато је пало за 21 одсто од свог јануарског врхунца упркос растућем геополитичком ризику, кршећи конвенционални оквир сигурних уточишта.

Злато не пада зато што је потражња нестала. Пада јер се маргинални ток преусмјерио с дискреционе куповине на присилну продају у макро окружењу гдје је инфлација подстакнута енергијом подигла реалне приносе, ојачала амерички долар и блокирала Федералне резерве.

Зашто злато пада док је рат још увијек активан

Злато је 2. марта достигло 5.423 долара, врхунац почетног одговора сигурног уточишта на нападе на Иран 28. фебруара. У року од три седмице, вратило се за отприлике 25 одсто од врха до дна с тог врхунца сукоба, достигавши циклични минимум близу 4.079 долара - док су транзити танкера кроз Ормуски мореуз били отприлике пет дневно, Брент сирова нафта трговала се изнад 100 долара, а геополитичка позадина није се смирила.

Стандардни оквир сигурних уточишта не објашњава тај слијед. Макро оквир објашњава. Злато одређује цијену посљедица рата, а не самог догађаја.

Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Скупштина града Бањалука о поскупљењу смећа

Механизам преноса одвија се кроз два истовремена канала. Први су инфлацијска очекивања. Поремећај у Ормуском мореузу подигао је Брент сирову нафту изнад 100 долара по барелу, мијењајући тржишно тумачење пута политике Федералних резерви.

Почетком 2026., терминска тржишта су одређивала цијену два смањења каматних стопа. До 18. марта, медијанска пројекција ФОМЦ-овог тачкастог дијаграма задржала је једно смањење за цијелу годину, на састанку у децембру, при чему седам од деветнаест учесника није предвиђало никаква смањења.

Кључно је да тржишта одређују цијену инфлацијског шока прије него што се појави у службеним подацима о индексу потрошачких цијена (ЦПИ). Темељни ПЦЕ већ је износио 3.1 одсто у односу на претходну годину у јануару прије енергетског шока.

Очитавања ЦПИ-ја за март и април, прва која су забиљежила пренос узрокован Ормусом, још нису објављена. Сигнал инфлације унапријед стога је неповољнији него што то досад одражавају било који објављени подаци, наводи "Инвестинг".

Прочитајте више

Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Скупштина града Бањалука о поскупљењу смећа

2 ч

0
Вук

Свијет

Вук напао жену у граду

2 ч

0
Поднесен извјештај против Коњичанина због сумње на ратне злочине

Хроника

Поднесен извјештај против Коњичанина због сумње на ратне злочине

2 ч

0
Moda žena djevojka

Стил

3 модна правила за ниске девојке: Како визуелно издужити фигуру

2 ч

0

Више из рубрике

Колица за бебу

Економија

Упозорење за родитеље: Са тржишта повучена дјечија колица, нису безбједна

3 ч

0
Раст инфлације у Њемачкој: Поскупјели енергенти

Економија

Раст инфлације у Њемачкој: Поскупјели енергенти

15 ч

0
Дајхман објавио колико је продао ципела и зарадио новца у БиХ

Економија

Дајхман објавио колико је продао ципела и зарадио новца у БиХ

17 ч

0
Српска излази на Лондонску берзу - стиже капитал вриједан 500 милиона евра

Економија

Српска излази на Лондонску берзу - стиже капитал вриједан 500 милиона евра

17 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

13

36

Огласио се Ивица Дачић о наставку лијечења, посебно се захвалио Стевандићу

13

35

У центру града пронађено тијело мушкарца

13

29

Ухапшен Турчин с потјернице, кршио закон о клађењу

13

28

Израел увео смртну казну Палестинцима за убиства Израелаца из националних мотива

13

19

Пренос: Конференција за новинаре СНСД-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner