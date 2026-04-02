"Хуманост спаја, а не раздваја" за Сергеја Ступара 5. априла у Дому омладине

Аутор:АТВ
Прва хуманитарно-едукативна конференција "Хуманост спаја, а не раздваја“, са циљем прикупљања новчаних средстава за лијечење Сергеја Ступара, биће одржана 5. априла у Дому омладине.
Цјелодневни догађај организује Удружење за заштиту и спашавање животиња "Сретан пас“ у сарадњи са Даријом Паспаљ и пријатељима, окупљајући едукативне, културне и забавне садржаје за све генерације.
Програм почиње у 12 часова отварањем хуманитарног сајма, дјечијих радионица и садржаја за најмлађе, док су током дана планиране креативне радионице, дјечији наступи и едукативни сегменти, уз могућност да посјетиоци куповином производа и донацијама подрже хуманитарну акцију, док свечани вечерњи програм у амфитеатру почиње у 17 часова и обухвата обраћања гостију, стручњака и учесника, као и умјетничке и музичке наступе и хуманитарну лицитацију.
Предсједник Удружења за заштиту и спашавање животиња "Сретан пас“ и један од организатора конференције Мила Шарић истиче да је цијела иницијатива настала из искрене жеље да се помогне и покаже колико далеко може досегнути људска доброта када се људи уједине око праве идеје.
"Најљепши је осјећај знати да нико од нас, када му је тешко и када му треба помоћ, није сам – увијек постоји рука која ће се пружити. Посебни су они људи који на питање ‘хоћемо ли урадити хуманитарну акцију’ не питају ништа даље, већ одмах кажу: хоћу. Управо такви људи су покренули ову причу о Сергеју. Посебно је то што је једно мало четвороножно биће било њен почетак, али оно што нас одређује јесте да помажемо свима, без разлике. Хуманост нас спаја, а не раздваја“, поручила је Шарићева.
Мајка Сергеја Ступара, Свјетлана Беднеш, кроз емотивну поруку истиче да овај догађај за њих има много дубље значење од самог окупљања.
"У недјељу се не окупљамо само на једном мјесту, већ око једне наде. То је дан у којем знање, доброта и заједништво дишу као једно – за још један корак ближе оздрављењу мог сина. Сваки осмијех, свака ријеч и сваки знак подршке поручују нам да нисмо сами. На крају вечери, кроз хуманитарну лицитацију, нећемо лицитирати само предмете, већ наду. Свака подигнута рука биће порука: уз њега сте. Ова конференција је доказ да заједно можемо више – да заједно можемо чуда“, поручила је Беднешева.
Организатор и директор конференције Дарија Паспаљ истиче да овај догађај има дубоко лично значење и да није настао случајно, већ из емоције, породичне приче и вриједности које носи од дјетињства, подсјећајући на свог оца чије ријечи и животна филозофија данас носе назив саме конференције – "Хуманост спаја, а не раздваја“.
Она наводи да је управо ту поруку препознала у тренуцима када су се на комеморацији њеног оца окупили људи које је повезало поштовање и љубав, због чега је одлучила да такву вриједност пренесе даље, те да симболика датума блиског његовом рођендану и период пред Васкрс додатно наглашавају поруку вјере, наде и новог почетка.
"Ова конференција није само догађај, она је спој свега што јесмо: вјере, традиције, породице, љубави, жртве и разумијевања. Данас свако може помоћи на свој начин – доласком, радом, донацијом или поклоном, и свака помоћ има исту вриједност јер долази из срца“, рекла је Паспаљева.
Домаћин конференције Рада Шарић наглашава да ју је посебно дирнуо одазив људи и количина љубави уложена у сваки детаљ организације, истичући да се кроз заједнички труд јасно види жеља да се дође до једног циља – да Сергеј добије шансу за опоравак.
"Као мајка, знам шта значи када осјетиш да ниси сам и када знаш да постоји неко ко мисли на тебе и даје ти снагу. Када видим такву енергију и доброту, знам да заједно можемо много. Бањалука може много. Зато ова прича за мене није само организација догађаја, него нешто много личније – пут којим желим срцем да идем, пут којим би Петар желио да идем“, рекла је Рада Шарић.
Координатор конференције и особа задужена за друштвене мреже Јована Шарић, која је од почетка укључена у организацију, подсјећа да њена породица најбоље зна шта значи суочити се с најтежим животним изазовима и колико свака помоћ тада значи, присјећајући се борбе свог брата са тешком болешћу и подршке коју су добили од заједнице.
"Тада сам схватила колико људска доброта има стварну тежину и снагу. Зато данас молим све суграђане да заједно помогнемо Сергеју, јер сваки чин доброте, ма колико мали био, може донијети снагу и наду онда када је то најпотребније“, каже Јована.
Координатор Вања Пешић истиче да је порука конференције оставила снажан траг, наводећи да се организацији придружила искрено и са вјером у јединство и доброту, са циљем да заједно помогну Сергеју, те додаје да вјерује како ће овај догађај показати колику душу и срце Бањалука има.
лић истиче да за њега ово није био само пројекат, већ искуство које носи много дубљу вриједност.
"Бити дио ове приче за мене није био само задатак, нити још један пројекат. Као неко ко стоји иза визуала, монтаже и координације, имао сам прилику да из сваког кадра, сваке слике и сваког тренутка видим оно најважније – људе који не окрећу главу. Ова конференција није настала из плана, него из осјећаја. Из потребе да се помогне, без питања и без калкулације. И баш зато вјерујем да има снагу да покрене нешто много веће од једног догађаја. Поносан сам што сам дио тима који је показао да хуманост није велика ријеч, него конкретно дјело. И ако смо овом конференцијом успјели да помјеримо макар једну границу, да подигнемо макар једну нову руку спремну да помогне, онда смо урадили праву ствар - рекао је Илић.
Координатор Анастасија Кнежевић наглашава да је за њу посебна вриједност ове иницијативе у томе што подсјећа на снагу заједништва у времену када су разлике често у првом плану, истичући да управо енергија, труд и велико срце људи укључених у организацију чине ову причу посебном и показују да хуманост заиста постоји и може повезати више него што мислимо.
Конференција "Хуманост спаја, а не раздваја“ шаље јасну поруку да се управо кроз заједништво, солидарност и искрену људску доброту могу покренути промјене и дати шанса онима којима је помоћ најпотребнија.
