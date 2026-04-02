Седам година брака нестало у једној ноћи: Жена у сну дозивала свог шефа

02.04.2026 09:30

Фото: Pexels

Шокантан тренутак у спаваћој соби нарушио је породични мир након што је супруг присуствовао необичној сцени у којој његова жена у сну дозива свог шефа.

Постоје сумње које не долазе нагло, већ се полако увлаче у свакодневицу - тихо, готово непримјетно. Не постоје јасни докази, нема великих сцена, али постоји осјећај који не пролази. У таквим ситуацијама људи често преиспитују себе, покушавајући да пронађу рационално објашњење за оно што их изнутра мучи. Ово је прича једног мушкарца који се нашао управо на том мјесту – између повјерења које је годинама градио и сумње коју више не може да игнорише.

Седам година брака и једна тиха промјена

Након седам година брака, вјеровао је да је изградио стабилан и искрен однос са својом супругом. Одувијек су били различити када је посао у питању. Док је он тежио миру и балансу, она је била амбициозна и посвећена каријери. Временом је напредовала и дошла до озбиљне позиције у компанији, што је у почетку био разлог за понос. Ипак, негдје успут, посао је почео да преузима све више простора у њиховом животу. Касни мејлови, позиви викендом и стални осјећај хитности постали су свакодневица. Све је то било повезано са једном особом, њеним шефом.

Осећај који не нестаје

Како су мјесеци пролазили, почео је да се осјећа као да више није приоритет у сопственом дому. Не нужно невољен, већ потиснут у други план, као нешто што је ту, али се подразумијева. Говорио је себи да је то само фаза, да ће проћи, да је ријеч о притиску на послу. Двије године је тражио оправдања, покушавајући да не преувелича ствари. Али онда се догодио тренутак који није могао да игнорише.

Ноћ која је промијенила све

Било је око три ујутру када га је пробудио њен глас: "Келвине! Келвине! Келвине!" Изговорила је име свог шефа три пута, гласно и јасно. Довољно да га потпуно разбуди.

Кристина Спалевић

Сцена

Кристина Спалевић страхује за живот: Знате ко је крив ако ми се нешто деси

"Пробудио сам је и питао шта то значи. Дјеловала је збуњено, а онда је тихо рекла: "Лагала сам, Келвине, он…" и прекинула реченицу као да је схватила гдје се налази."

На његово питање добио је кратко објашњење - стрес на послу. Окренула се и наставила да спава. Он више није могао.

Између разума и интуиције

Свјестан је да говор у сну није доказ. Да мозак уме да направи хаос од мисли и емоција. Али ово није дјеловало као случајност. Име изговорено са хитношћу. Реченица која почиње признањем. И све то након две године односа у којем су границе између посла и приватног живота готово нестале.

"Нисам љубоморан тип. Никада нисам провјеравао њен телефон, нити сам је оптуживао. Увијек сам јој веровао. Можда и превише."

Ипак, сада седи са осјећајем који не уме да дефинише. Није класична љубомора, већ нешто дубље – сумња да можда слика брака у коју је вјеровао никада није била потпуно стварна, пише Она.

Питање без лаког одговора

"Не желим да уништим седам година због сна. Али не могу ни да се правим да нисам чуо оно што јесам."

Ова прича не нуди јасан закључак. Не даје одговоре, већ поставља питање које многи избјегавају да изговоре наглас – шта када повјерење почне да пуца не због онога што знамо, већ због онога што осећамо? И можда најважније од свега – да ли је интуиција нешто што треба слушати, или нешто чега се треба плашити?

Прочитајте више

Кристина Спалевић страхује за живот, пријавила Кристијана Голубовића полицији

Сцена

Кристина Спалевић страхује за живот: Знате ко је крив ако ми се нешто деси

3 д

0
Аутомобил унутрашњост аутомобила

Ауто-мото

Савјет возачима да притисну једно дугме у аутомобилу: Може смањити потрошњу горива

3 д

0
Прекинут дневни раст: Пада цијена злата

Економија

Прекинут дневни раст: Пада цијена злата

3 д

0
Преминула дјевојчица коју је отац херој спасавао из пламена: ''Отишла код свог тате''

Хроника

Преминула дјевојчица коју је отац херој спасавао из пламена: ''Отишла код свог тате''

3 д

0

Више из рубрике

Ово су сигурно знакови да вас партнер вара: Обратите пажњу

Љубав и секс

Ово су сигурно знакови да вас партнер вара: Обратите пажњу

4 д

2
Пољупцима до челичног имунитета: Љубљење драстично поправља здравље цријева

Љубав и секс

Пољупцима до челичног имунитета: Љубљење драстично поправља здравље цријева

4 д

1
Љубавни пар

Љубав и секс

Када разлика у годинама међу партнерима постаје проблем?

5 д

1
Сара се заљубила у АИ бота и открила да могу бити неваљали

Љубав и секс

Сара се заљубила у АИ бота и открила да могу бити неваљали

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner