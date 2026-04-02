Кладионице у марту кажњене са скоро милион марака

02.04.2026 09:33

Пореска управа Федерације БиХ /ФБиХ/ у марту је извршила 1.062 инспекцијска надзора кладионица, а у 241 контроли утврдила неправилности и изрекла казне од укупно 949.550 КМ, саопштено је из Управе.

Предмет инспекцијских контрола била је провјера поштовања Закона о Пореској управи ФБиХ, Закона о играма на срећу, Закона о јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса, Закона о доприносима, Закона о фискалним системима, као и других пореских закона.

Резултати извршених инспекцијских надзора на узорку од укупно 1.062 контролисане кладионице показали су да 23 одсто обвезника своје пословање није ускладило с важећим законима на подручју ФБиХ.

Пореска управа ФБиХ најављује да ће и у наредном периоду проводити појачане инспекцијске надзоре с циљем обезбјеђивања законитог пословања и сузбијања сиве економије, због чега позива пореске обвезнике да своје пословање ускладе с важећим законима.

