Одбијене молбе за помиловање осуђених особа

01.04.2026 18:45

Предсједништво БиХ на данашњој сједници одбило је молбе за помиловање осуђених особа.

Одлучено је да се покрене поступак за вођење преговора ради закључивања Споразума о измјенама и допуни Споразума између Савјета министара и Владе Словеније о запошљавању држављана БиХ у Словенији.

Предсједништво је дало одобрење за закључивање Меморандума о разумијевању између Европске агенције за граничну и обалску стражу и Министарства безбједности у Савјету министара о механизмима за подношење притужби у вези с радњама које Европска агенција за граничну и обалску стражу проводи у БиХ на основу Споразума између ЕУ и БиХ о оперативним активностима.

К знању је примљена информацију Правобранилаштва БиХ у вези са изградњом центра за складиштење радиоактивног отпада у Хрватској на локацији Трговска гора, саопштено је из Предсједништва.

Од Савјета министара затражено је да хитно приступи реализацији закључака Предсједништва БиХ од 12. јануара и у писаној форми информише Предсједништво БиХ о томе у року од 15 дана.

Предсједништво БиХ је примило к знању информацију о активностима Федералног министарства животне средине и туризма, Федералног завода и институција Унско-санског кантона у вези с намјером Хрватске да одлаже радиоактивни отпад на Трговској гори.

Предсједништво је одобрило закључивање Меморандума о разумијевању између Министарства спољне трговине и економских односа у Савјету министара и Кабинета замјеника премијера и Министарства спољних послова и туризма Републике Малте о сарадњи у области туризма.

Предсједништво БиХ је одлучило да прихвати више споразума и одреди потписнике. Ријеч је о споразуму о гранту и пројекту између КфВ-а и БиХ у износу од 19.930.000 за пројекат вјетроелектрана Влашић, те споразуму о зајму и пројекту између КфВ-а и БиХ у износу од 16.500.000 за пројекат изградње вјетроелектране Влашић, као и споразуму о гранту и пројекту између КфВ-а и БиХ у износу од 2.000.000 евра за вјетроелектрану Влашић.

Затим, о споразумз о гранту између БиХ и Европске инвестиционе банке за вјетроелектрану Поклечани, уговора о гранту /Коридор пет Це Мостар Сјевер - Мостар Југ/ између БиХ и Европске банке за обнову и развој, који се односи на инвестициони грант из програма Европски заједнички фонд за Западни Балкан.

Односи се и на прихватање споразума о финансирању вишегодишње акције за БиХ за период 2025 - 2027. године, између ЕУ, коју представља Европска комисија, и БиХ коју представља Дирекција за европске интеграције, као и меморандума о разумијевању између Савјета министара и Владе Уједињених Арапских Емирата о узајамном признавању и замјени возачких дозвола.

Такође, донесена је одлука о прихватању формалног споразума о приступању БиХ Академији за европско право у Триру између БиХ коју представља Министарство правде у Савјету министара и Академије.

Предсједништво је донијело одлуку о приступању БиХ Хашкој конвенцији о признању и извршењу страних судских одлука у грађанским или трговачким стварима из 2019. године.

Донесене су и одлуке о прихватању споразума и одређивању потписника, а односе се на споразум између Савјета министара и Владе Италије о оснивању и функционисању Италијанског института за културу у Сарајеву, те на уговор између БиХ и Аустралије о социјалном осигурању и Административни споразум за провођење Уговора о социјалном осигурању између БиХ и Аустралије о социјалном осигурању.

К знању је примљена и информација о провођењу билатералних споразума о трговинској и/или економској сарадњи, трговинских и споразума о слободној /преференцијалној/ трговини које је БиХ закључила са другим државама.

Прихваћен је Споразум између БиХ и Уједињених Арапских Емирата о унапређењу и заштити инвестиција, а ван снаге је стављена одлука од 7. фебруара 2025. године.

У саопштењу је наведено да је Предсједништво сагласно с покретањем поступка отказивања Конвенције о незапослености, у складу с одредбама саме конвенције и међународног уговорног права.

Прочитајте више

Недељко Елек

Република Српска

Елек: Одлуком Владе Српске да обезбиједи више од милијарду КМ за гасовод биће гасификовано више од 65 одсто територије

4 д

21
Делта експресно евакуисана, стварају се гужве

Бања Лука

Делта експресно евакуисана, стварају се гужве

4 д

0
Цвијановић: Са Гинкелом разговор о унапређењу економске сарадње и Јужној интерконекцији

БиХ

Цвијановић: Са Гинкелом разговор о унапређењу економске сарадње и Јужној интерконекцији

4 д

0
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Република Српска

Додик: Задовољство јер се наставља реализација пројеката усмјерених за подршку пензионерима

4 д

16

Више из рубрике

Цвијановић: Са Гинкелом разговор о унапређењу економске сарадње и Јужној интерконекцији

БиХ

Цвијановић: Са Гинкелом разговор о унапређењу економске сарадње и Јужној интерконекцији

4 д

0
Бећировић и Комшић не желе да "Муслиманско братство" прогласе терористичком организацијом

БиХ

Бећировић и Комшић не желе да "Муслиманско братство" прогласе терористичком организацијом

4 д

10
Савјет министара: Размотрити иницијативу о градњи моста између Српца и Давора

БиХ

Савјет министара: Размотрити иницијативу о градњи моста између Српца и Давора

4 д

1
Здравствени радници у Кантону Сарајево не прихватају понуду Владе: Најавили протесте

БиХ

Здравствени радници у Кантону Сарајево не прихватају понуду Владе: Најавили протесте

4 д

0

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

