Елек: Одлуком Владе Српске да обезбиједи више од милијарду КМ за гасовод биће гасификовано више од 65 одсто територије

01.04.2026 18:39

Недељко Елек
Изградњом магистралног гасовода од Шепка до Новог Града, за који ће из буџета Републике Српске бити обезбијеђено 1.029.477.150 КМ, биће гасификовано више од 65 одсто територије Српске, изјавио је директор компаније "Сарајево-гас" из Источног Сарајева Недељко Елек.

Елек је навео да је Влада, након обављене тендерске процедуре, утврдила да је компанија "Сарајево-гас", као овлаштена фирма, у име Владе Републике Српске, спровела сву процедуру и дала сагласност за потписивање уговора за изградњу магистралног гасовода.

"Гасовод је дужине 500 километара, укључује 18 гасних станица, 18 потискивачких станица", појаснио је Елек.

Он је напоменуо да је у току гасификација истока Републике Српске, општина Шековићи, Милићи и Власеница, те да је већ гасификовано Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа.

"Урадили смо гасификацију Јахорине и поставили гасну станицу на Палама", рекао је Елек.

Он је рекао да је тиме, у посљедње три године, већи дио истока Српске гасификован, додајући да ће новим пројектом бити гасификован и запад.

"Остаје нам само још Херцеговина и надам се да ћемо врло брзо са нашим партнерима из Федерације БиХ урадити гасовод од Сарајева до Горажда. Тиме би сто одсто територије Републике Српске гасификовали", навео је Елек за Срну.

