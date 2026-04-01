Драматична сцена у Хрватској: Бура преврнула камп-приколицу

01.04.2026 17:37

Фото: Facebook/Novi list

Снажни удари буре, који су на Крчком мосту достизали брзине веће од 140 километара на сат, изазвали су озбиљан инцидент у сриједу послијеподне.

Према доступним информацијама, возач комбија с камп-приколицом око 14.30 сати занемарио је забрану саобраћаја која је вриједила за возила с приколицама, пише Нови лист.

Недуго након што је ушао на мост, јак вјетар преврнуо је приколицу која је потом остала висити на заштитној огради.

Због опасности и блокаде саобраћајнице, надлежне службе око 15 сати одлучиле су потпуно затворити Крчки мост.

За сада нема потврда о евентуалним повријеђенима, а очекује се да ће уклањање преврнуте приколице бити сложен и дуготрајан процес.

