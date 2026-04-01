Марин Ле Пен: Желим да се кандидујем за предсједницу, не желим утјешно мјесто премијера

01.04.2026 17:20

Лидерка десничарске странке Национално окупљање (РН) Марин Ле Пен потврдила је да жели да се кандидује за предсједницу Француске 2027. године, уколико јој правосуђе то дозволи.

Ле Пен је у интервјуу за "Паризјен" нагласила да њен циљ није премијерска функција у случају да не успје да се кандидује за функцију предсједника, јер "не тражи утјешну награду".

"Договорено је између Жордана (Барделе) и мене да, ако ме правосудни систем не спријечи, будем кандидат на предсједничким изборима, а он ће бити мој премијер", потврдила је она, пренио је данас БФМ ТВ.

Судски епилог о могућности њене кандидатуре очекује се 7. јула, након што је првостепеном пресудом добила петогодишњу забрану обављања јавне функције.

Ле Пен је одбацила значај разлика у анкетама и потенцијалних савеза Барделе са другим десничарским партијама, истичући да су "главна поента анкета и и даље висок рејтинг кандидата РН у првом кругу".

Прочитајте више

Тежак удес на Славији: Петоро повријеђених, међу њима и трудница

Србија

Тежак удес на Славији: Петоро повријеђених, међу њима и трудница

4 д

0
Савјет министара: Размотрити иницијативу о градњи моста између Српца и Давора

БиХ

Савјет министара: Размотрити иницијативу о градњи моста између Српца и Давора

4 д

1
За изградњу гасовода Шепак - Нови Град више од милијарду КМ

Република Српска

За изградњу гасовода Шепак - Нови Град више од милијарду КМ

4 д

0
Џефри Епстајн

Свијет

Друга највећа банка пристала да исплати 72,5 милиона долара Епстиновим жртвама

4 д

0

Више из рубрике

Џефри Епстајн

Свијет

Друга највећа банка пристала да исплати 72,5 милиона долара Епстиновим жртвама

4 д

0
Тренутна цијена дизел горива приказана је на пумпи на бензинској станици у Ричардсону, Тексас, 6. марта 2026. године.

Свијет

Цјеновни шок у 12 сати у Њемачкој

4 д

0
Фридрих Мерц

Свијет

Мерц: "Рат са Ираном могао би јаче погодити Европу него пандемија ковида"

4 д

0
Ноелија Кастиљо жртва групног силовања умрла путем еутаназије

Свијет

Америка наредила истрагу због еутаназије дјевојке (25) у Шпанији

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

05

Жена пала са седмог спрата, није јој било спаса

06

58

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херицлије на турниру у Лакташима

06

54

АТВ јутро, 06.04.2026.

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

