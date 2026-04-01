Марин Ле Пен: Желим да се кандидујем за предсједницу, не желим утјешно мјесто премијера

Извор:
Танјуг
Лидерка десничарске странке Национално окупљање (РН) Марин Ле Пен потврдила је да жели да се кандидује за предсједницу Француске 2027. године, уколико јој правосуђе то дозволи.
Ле Пен је у интервјуу за "Паризјен" нагласила да њен циљ није премијерска функција у случају да не успје да се кандидује за функцију предсједника, јер "не тражи утјешну награду".
"Договорено је између Жордана (Барделе) и мене да, ако ме правосудни систем не спријечи, будем кандидат на предсједничким изборима, а он ће бити мој премијер", потврдила је она, пренио је данас БФМ ТВ.
Судски епилог о могућности њене кандидатуре очекује се 7. јула, након што је првостепеном пресудом добила петогодишњу забрану обављања јавне функције.
Ле Пен је одбацила значај разлика у анкетама и потенцијалних савеза Барделе са другим десничарским партијама, истичући да су "главна поента анкета и и даље висок рејтинг кандидата РН у првом кругу".
