Цјеновни шок у 12 сати у Њемачкој

01.04.2026 16:49

Тренутна цијена дизел горива приказана је на пумпи на бензинској станици у Ричардсону, Тексас, 6. марта 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Tony Gutierrez

Од данас се на бензинским пумпама у Њемачкој примјењује нова уредба – повећање цијена дозвољено је само једном дневно и то у подне, док је снижавање могуће у било ком тренутку. Многи возачи су се надали споријем расту цијена, већој транспарентности, па чак и нижим цијенама, али узалуд.

Анализа цијена горива у десет највећих њемачких градова показује другачију слику. Умјесто олакшања, потрошачи се на многим мјестима суочавају са новим скоком цијена које настављају да расту након поднева.

Анализа је заснована на упоређивању цијена на двије идентичне бензинске пумпе у центру сваког од десет највећих њемачких градова, непосредно прије и послије поднева. Резултати су јасни:

  • Дизел је поскупио у просјеку за око 6,7 центи по литру
  • Супер Е10 је такође поскупио за око 6,7 центи
  • Супер Е5 је поскупио још више, у просјеку за 7,2 цента

Ови подаци показују да нова регулатива доводи до примјетног раста цијена.

Цијене су порасле у:

Берлину, Дортмунду, Диселдорфу, Есену, Франкфурту, Келну, Лајпцигу и Штутгарту.

Цијене су остале приближно исте у:

Лајпцигу (само за бензин).

Цијене су пале у:

Хамбургу и Минхену.

Ипак, у већини градова забиљежен је раст цијена, па тако бензин сада у Њемачкој кошта 2,176, а дизел 2,306 евра по литру. Посебно изражен раст цијена горива забиљежен је у неколико већих градова:

  • У Берлину је цијена дизела порасла у просјеку за више од 23 цента, док је бензин поскупио за око седам центи
  • У Диселдорфу, Есену и Штутгарту цијене су такође значајно порасле – у неким случајевима дизел је поскупио за десет до једанаест центи у року од само неколико сати
  • Франкфурт, Келн и Дортмунд такође биљеже јасан раст цијена за све врсте горива

Благо олакшање забиљежено је само у ријетким случајевима, рецимо код дизела у Хамбургу и Минхену. Међутим, чак и тамо важи исто – док дизел благо појефтињује, цијене бензина истовремено расту.

Због тога се не може говорити о стварном олакшању за возаче.

Разлог оваквог развоја ситуације је јасан – недавни нагли раст цијена нафте, изазван ратом у Ирану, врши снажан притисак на цијене горива. Нова уредба би могла додатно да појача тај ефекат.

Наиме, умјесто честих мањих корекција током дана, бензинске пумпе сада очигледно концентришу повећање цијена у једном тренутку.

Идеја ове уредбе била је да се повећа транспарентност за потрошаче. Међутим, у пракси се појављује супротан ефекат – поскупљења долазе одједном и зато дјелују још израженије. За возаче то тренутно значи само једно – они који сипају гориво послије поднева, у многим случајевима ће платити знатно више него ујутру.

(Феникс)

